Derbysieger SVW! *** Perfekter Abschied für BG 11 und Eisä

Lange mussten sich die Fans, aber vor allem auch die Spieler vom SVW gedulden, doch gestern war es endlich soweit. Das Spiel der Saison und damit das Derby gegen die "Vorm Woid" TSV Hartpenning stand an. Man wollte sich für die knappe 1:2 Niederlage im Hinspiel revanchieren und dies gelang eindrucksvoll. Mit 2:1 gewannen die Warngauer Jungs das gestrige Derby und stellten damit eindrucksvoll unter Beweis, wer die Nummer 1 im Landkreis ist!

Stadionsprecher Ludwig Wagner LW7 gab am Mikrophon alles und genau so engagiert wie Wagner spielten auch die Männer von Coach Daniel Maier auf. Die Marschroute war klar. Hartpenning musste gewinnen, Warngau konnte nur gewinnen.

Mit dem Pausentee gingen die Gäste aus Hartpenning dann aus dem sprichwörtlichen Nichts in Führung. Nach einer schönen Flanke stand Hartpennings Laurenz Haltmair goldrichtig und traf zur Führung für die Gäste. Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren extrem motiviert aus der Kabine und stellten das System um. Fortan agierte der SVW nur noch mit einem, statt mit zwei Zehnern. Diese Umstellung erwies sich als goldrichtig. Bene Gerr BG 11, hatte dann die Gelegenheit per Freistoß auf 1:1 zu stellen. Doch sein Geschoss hielt Hartpennings Torwart Maximilian "Mullahax" Müller überragend.

Nun waren die Warngauer richtig am Drücker, extrem gut in den Zweikämpfen und hielten das Tempo sehr hoch. Nachdem Achim Greilinger eine zehn Minuten Strafe wegen überharten Einsteigen (hätte auch glatt rot sein können) bekommen hatte, war der SVW kurze Zeit einen Mann mehr. Diese nummerische Überlegenheit nutzte der SVW dann zum verdienten 1:1. Nach schöner Vorlage von Bene Gerr BG11, war es Warngaus Capitano Andreas Scheuck AS 10, der zum 1:1 einschoss.

Danach wurde die Partie von Minute zu Minute hitziger, inclusiver eine Rudelbildung, die es auch nicht gebraucht hätte. Aber gut im Derby kann so was schon auch mal vorkommen.

Nach dieser Aktion beruhigten sich allmählich wieder die Gemüter und es wurde weiter von beiden Teams ansehnlicher Fußball gespielt. Zur Schlüsselszene kam es dann kurz vor dem Ende der Partie. In der 86. Spielminute gab es ein Foul von Stefan "Otti" Ott an Bene Gerr. Ein kurzer Kontakt war da, jedoch war es ein Kann und sicherlich kein Muss Elfer.

Seis drum, Bene Gerr BG 11 nahm sich der Sache an und verwandelte sicher zum viel umjubelten 2:1 Siegtreffer. Ein schöneres Geschenk hätte sich Bene Gerr nicht machen können. Wechselt er doch zur neuen Saison zum SV Miesbach und wird dort versuchen, sein Können auch in der Bezirksliga zu zeigen. Bene du geiler Typ! Merce dir für überragend geile Jahre bei der Macht vom Oberland und eine super Zeit! Die Mannschaft wünscht dir alles Gute bei "Miaschboach" und ist überzeugt, dass du es drauf hast da auch zu spielen.

Ebenfalls der perfekte Abschied war es für Old Gun Martin "Eisä" Eisenkolb der nach dieser Saison die Fußballschuhe ebenfalls an den Nagel hängen wird. Auch dir lieber Eisä ein fettes Merce für richtig geile Spiele und deine Leidenschaft und Hingabe zum SVW! Du wirst sowohl auf dem Feld, als auch in der Kabine definitiv fehlen!

Der Derbysieg wurde noch bis spät in die Nacht mit dem ein oder anderen Kaltgetränk gefeiert. Derbysieger Derbysieger Hey!

Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung stachen Young Gun Anton "Toni" Gröbl, der sein erstes Derby gleich gewann und souverän runterspielte, sowie Rudi Scheuck, der es vielleicht doch mal einsieht, dass er hinten besser als vorne aufgehoben ist, hervor.

Das letzte Spiel bestreiten die Warngauer Jungs dann am kommenden Samstag, den 31. Mai 2025. Dann geht es gegen die Kreuther Reserve darum die Saison mit einem Sieg ausklingen zu lassen.

Die Partie beginnt bereits um 13 Uhr in Kreuth. Der SVW freut sich wieder auf zahlreiche Fans und Schlachtenbummler!

Heya SVW!