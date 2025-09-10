Derbysieger SVW *** Besser mit Doppelpack

Nach der bitteren 2:3 Niederlage daheim gegen den Tabellenführer aus Bayrischzell war die Warngauer Zwoate auf Wiedergutmachung aus. Doch leicht sollte das nicht werden reiste man doch ins Nachbardorf nach Holzkirchen und traf dort auf den aktuell Tabellenzweiten der Tabelle.

Holzkirchen, bei denen alle Spielern technisch versiert und lauffreudig waren begann wie die Feuerwehr. Die ersten zehn Minuten rollte Angriff über Angriff auf die Gäste zu. Doch entweder hatte die Heimmanschaft das Visier falsch eingestellt, oder Keeper Johannes "The Wall" Hainz war zur Stelle. Trotz der spielerischen Überlegenheit schaffte es die Heimmannnschaft nicht, die Abwehr der Gäste um Tobias "Tobi" Gsinn, Alexander "Alex"Bichler und Ludwig Wagner LW7 in Verlegenheit zu bringen, geschweige denn ein Tor zu erzielen.

Was die zahlreichen Warngauer Fans wohl nicht für möglich hielten, traf nach harten 90 Spielminuten, inklusive 6 Minuten Nachspielzeit tatsächlich ein. Jeder Spieler der Zwoaten vom SVW ging über die Schmerzgrenze hinaus und am Ende stand tatsächlich ein nicht für möglich gehaltener 3:0 Auswärtssieg, der gleichzeitig den Derbysieg bedeuetete.

Nach etwa einer Viertelstunde konnten sich die Gäste etwas aus der Umklammerung der Heimmanschaft lösen und trafen aus dem Nichts zum 1:0. Christian "Hiho" Hinterholzer zeigte seine ganze Klasse und traf per platzierten Flachschuss zur Gästeführung.

Mit dieser ging es auch in die Pause. Die Warngauer wussten, was auf sie zukommen würden und waren auch für den zweiten Durchgang bereit. Holzkirchen gab nun noch einmal richtig Gas, doch belohnte sich nicht für eine couragierte Leistung. Stattdessen schlugen erneut die Gäste zu. Nach einem Fehler von Holzkirchens Torwart Julian Kargl war Warngaus Neuzugang Korbinian "Da Emberger" Besser zur Stelle und schob das Leder trocken zum 2:0 über die Linie.

Dieser Treffer wurde von den Warngauern ausgiebig gefeiert. Doch natürlich war noch lange nicht Schluss. In der 70. Spielminute bekamen die Holzkirchner einen "Kann" Elfmeter zugesprochen. Holzkirchens Schütze scheiterte allerdings am überragenden Johannes "The Wall" Hainz. Allerdings verletzte sich Hainz bei dieser Aktion und so musste der zweite Keeper Laurin "Laurant" Dauer ins Tor.

Was Dauer dort ablieferte war schier der Wahnsinn. Ohne zuvor auch nur einmal den Ball berührt zu haben, hielt er alles was er halten musste und trieb so die Heimmannschaft zur Verzweiflung.

Trotz des vergebenen Elfers gaben die Holzkirchner nicht auf und drängten weiter auf den Anschlusstreffer. Dieser fiel aber nicht mehr. Stattdessern war es Korbi Besser, der wohlgemerkt, erst wieder seit einem Monat Fußball spielt. Besser narrte einen Gegenspieler, schaute kurz hoch und traf dann per Traumlupfer aus guten 25 Metern zum 3:0.

Von diesem Nackenschlag erholte sich die Heimmannschaft nicht mehr. Am Ende stand tatsächlich der Derbysieg da. Aus einer starken Mannschaftsleistung ragten Besser mit seinem Doppelpack, sowie "Young Gun" Quirin Bauer, der sowohl nach hinten als auch nach vorne überragen spielte, heraus. Ebenso ein großes Kompliment an Urgestein Robert "Hallä" Hallmannsecker, der als Sechser eine perfekt Partie ablieferte und zudem noch hinten alles abräumte was es abzuräumen gab.

Der Derbysieg, der die Machtverhältnisse im Oberland wieder zurecht gerückt hat, wurde noch mit dem ein, oder anderen Kaltgetränk gefeiert.

Das nächste Highlight steht für die Warngauer Zwoate schon diesen Sonntag an. Dann gibt es gleich das nächste Derby, wenn man zu dene "Vorm Woid" reist.

Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag, den 14. September 2025 um 16 in Hartpenning. Der SV Warngau freut sich wieder auf zahlreiche Fans und Schlachtenbummler. Bereits davor findet das mit Spannung erwartete Derby zwischen dem TSV Hartpenning und dem SV Warngau statt. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

Heya SVW!