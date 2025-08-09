Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Malte Wöhrmann
Derbysieger SV Viktoria Gesmold II
Bietendorf und Jürgenahring treffen gegen TV Wellingholzhausen
Der Aufsteiger SV Viktoria Gesmold II gewann das Derby gegen den TV Wellingholzhausen mit 2:0 Toren.
Nach einer glanzlosen ersten Spielhälfte mit wenigen Höhepunkten und Torchancen nahm das Derby nach Wiederanpfiff mehr Fahrt auf. Zwanzig Minuten vor dem Ende ging der Gastgeber durch Hendrik Bietendorf mit einem Kopfballtreffer verdient in Führung. In der dritten Minute der Nachspielzeit machte Jonas Jürgenahring nach einem feinen Konter des Gastgebers mit seinem Treffer zum 2:0 den Deckel auf die Partie.
Hendrik Bietendorf brachte SV Viktoria Gesmold in Führung. – Foto: Fupa
„Ein verdienter Sieg. Wir hatten heute eine sehr gute Einstellung zum Spiel und deswegen haben wir in Summe auch verdient gewonnen denke ich. Derbycharkter haben wir voll angenommen. Respekt an meine Jungs für diese Leistung,“ sagte uns Trainer Denis Bolwin (SV Viktoria Gesmold II).
"Im gestrigen Derby gegen Gesmold mussten wir uns mit 0:2 geschlagen geben. Nach einer starken Anfangsphase der Gäste, die erkennbar Unterstützung aus ihrer ersten Mannschaft hatten, blieb das Spiel bis zur 73. Minute offen, ehe Gesmold nach einer Ecke in Führung ging. Trotz einer offensiven Schlussoffensive gelang uns kein Treffer, und Gesmold setzte mit dem 2:0 in der Nachspielzeit den Endpunkt,“ lautet das Statement von Trainer Florian Vornhold (TV Wellingholzhausen).