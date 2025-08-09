– Foto: Malte Wöhrmann

Derbysieger SV Viktoria Gesmold II Bietendorf und Jürgenahring treffen gegen TV Wellingholzhausen

Der Aufsteiger SV Viktoria Gesmold II gewann das Derby gegen den TV Wellingholzhausen mit 2:0 Toren.

Nach einer glanzlosen ersten Spielhälfte mit wenigen Höhepunkten und Torchancen nahm das Derby nach Wiederanpfiff mehr Fahrt auf. Zwanzig Minuten vor dem Ende ging der Gastgeber durch Hendrik Bietendorf mit einem Kopfballtreffer verdient in Führung. In der dritten Minute der Nachspielzeit machte Jonas Jürgenahring nach einem feinen Konter des Gastgebers mit seinem Treffer zum 2:0 den Deckel auf die Partie. Hendrik Bietendorf brachte SV Viktoria Gesmold in Führung. – Foto: Fupa

„Ein verdienter Sieg. Wir hatten heute eine sehr gute Einstellung zum Spiel und deswegen haben wir in Summe auch verdient gewonnen denke ich. Derbycharkter haben wir voll angenommen. Respekt an meine Jungs für diese Leistung,“ sagte uns Trainer Denis Bolwin (SV Viktoria Gesmold II).