Derbysieger SGR!!

Die Zebras feierten einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg im Stadtderby gegen den TSV Wasserburg in einer intensiven und lange ausgeglichenen Partie. Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start und sorgten gleich früh für große Gefahr. Nach wenigen Minuten hatte Wasserburg eine Doppelchance: Ein Distanzschuss aus rund 20 Metern klatschte an die Latte, der Abpraller landete erneut bei den Gästen, deren Kopfball diesmal erneut nur Aluminium traf. Die SG hatte Glück, nicht früh in Rückstand zu geraten.

Offensiv taten sich die Hausherren zunächst schwer. Ein Distanzversuch von Munk aus etwa 25 Metern verfehlte das Ziel deutlich. Mit zunehmender Spielzeit kamen die Gastgeber jedoch besser in die Partie. Nach einer Ecke kam Bolcek aus rund zehn Metern zum Kopfball, setzte diesen jedoch knapp neben das Tor. Kurz darauf versuchte es auf der anderen Seite Sopjani mit einem Abschluss, der allerdings zu harmlos blieb. Die beste Möglichkeit der Heimelf entstand erneut nach einer Ecke: Bolcek kam wieder frei zum Kopfball, doch die Gäste konnten diesmal auf der Linie klären. Kurz vor dem Halbzeitpfiff jubelten die Gäste bereits, als ein schneller Konter erfolgreich abgeschlossen wurde – doch der Treffer wurde wegen Abseits zurückgenommen. So ging es torlos in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen. SG-Keeper Tausch zeigte früh eine starke Parade gegen Sopjani, der direkt vom Strafraum abzog. Auf der Gegenseite hatte Wagner zwei gute Möglichkeiten: Zunächst setzte er den Ball nach einem Lauf am Torwart vorbei aus spitzem Winkel nur ans Außennetz, wenig später verfehlte sein Distanzschuss das Tor knapp.

In der Szene 70. Minute entschied der Schiedsrichter dann auf Strafstoß für die Zebras: Nach einem plumpen Foul an Bolcek zeigte der Schiedsrichter zu Recht auf den Punkt. Spielertrainer Seibold übernahm Verantwortung, scheiterte allerdings an Keeper Mahmoudi. Fünf Minuten vor dem Ende bekam die SG erneut einen Elfmeter zugesprochen, diesmal etwas schmeichelhaft. Wagner schnappte sich diesmal den Ball und verwandelte souverän zum 1:0.

Die Gäste hatten kurz darauf noch die riesen Chance zum Ausgleich, Eberhardt lief nach einem langen Ball frei auf Keeper Tausch zu, setzte den Ball aber über das Gehäuse. Die SG verteidigte anschließend leidenschaftlich und brachte die knappe Führung über die Zeit.