Derbysieger mit einem Traumtor

Kreisliga A2: SV HNK Slaven Stuttgart – Spvgg Möhringen, 3:2 (0:0), Stuttgart

SV HNK Slaven Stuttgart und die Spvgg Möhringenboten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. SV HNK Slaven Stuttgart wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Für frischen Wind sollte Einwechselmann Felix Mertessorgen, dem Sascha Gavranovic das Vertrauen schenkte (43.). Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Almin Ridzal war zur Stelle und markierte das 1:0 von SV HNK Slaven Stuttgart (47.). Die Elf von Coach Igor Kantar bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Mertes für den Ausgleich sorgte (49.). Luka Mijic brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Gastgeber über die Linie (60.). Wenig später kamen Dejan Vojnovic und Igor Magoci per Doppelwechsel für Josip Kljajic und Mijic auf Seiten von SV HNK Slaven Stuttgart ins Match (63.). Vojnovic erhöhte den Vorsprung von SV HNK Slaven Stuttgart nach 76 Minuten auf 3:1. Sascha Gavranovic wollte die Spvgg Möhringen zu einem Ruck bewegen und so sollten Hanns-Georg Wagner und Sebastian Elsäßereingewechselt für Markus Huber und Viktor Pletli neue Impulse setzen (80.). In der Nachspielzeit (93.) gelang Maurice Ottilie der Anschlusstreffer für den Gast. Am Schluss siegte SV HNK Slaven Stuttgart gegen die Spvgg Möhringen.

Nach zwölf absolvierten Spielen stockte SV HNK Slaven Stuttgart sein Punktekonto bereits auf 26 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. SV HNK Slaven Stuttgart sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Seit fünf Begegnungen hat SV HNK Slaven Stuttgart das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.