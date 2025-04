Derbysieger Langenzenn! Der TSV bleibt daheim eine Macht

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Zum heutigen Sonntag stand das Derby in Langenzenn an. Laubendorf war zu Gast beim TSV. Die Vorzeichen waren klar - Langenzenn wollte unbedingt nochmal oben Luft schnuppern. Gegen wen wäre es wohl besser einen Lauf zu starten als Laubendorf. Die Heimmannschaft begann somit perfekt vorbereitet voller Energie. Die Anfangsphase gehörte auch der Green-Elf. Das 1:0 fiel dann auch direkt zu Beginn. Stumpf fasste sich ans Herz und nahm den ersten Abschluss, welcher auch direkt ins Tor flatterte (3.). Die Führung bestärkte den TSV und nahm mehr und mehr das Heft in die Hand. Sie spielten sich einige Chancen heraus und hatten auch gute Kombinationen im Mittelfeld. Die Gäste waren zu dieser Zeit recht harmlos und liefen nur hinterher. Kurz vor Pause war es dann wieder Stumpf, der den Ball im sechzehner gut fest machte. Er konnte dann nur mit einem Foulspiel gestoppt werden. Pickett legte sich den Ball auf den Punkt und erhöhten souverän auf 2:0 (43.). Das war dann auch der Halbzeitstand.

Nach der Pause nahmen die Gäste einige Wechsel vor, mit dem Versuch noch an der Partie teilzunehmen. Der TSV allerdings konnte weiterhin das Spiel beherrschen. Die Offensive der Gäste war weiterhin harmlos. Nach einem schön rausgespielten Angriff war es dann wieder Stumpf, der den Ball perfekt mit dem Kopf ins Tor netzte (61.). Mit dem 3:0 hatte Langenzenn nun das Spiel komplett unter Kontrolle. In der 67. Minuten allerdings, erhielt Stumpf sehr fragwürdig, die Ampelkarte.