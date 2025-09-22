Derbysieger kommt aus Aschheim/Kirchheim

Gleich zum Saisonauftakt stand die SG Aschheim/Kirchheim im Derby dem SV Dornach gegenüber. Im Vorfeld für beide Trainer wohl kein einfaches Spiel. Trainierte Klaus Peter noch vor kurzem die Dornen und ebenso auf Dornacher Seite Julian Humpf als neuer Chefcoach.

Die SG kam gut ins Spiel, gewann die Zweikämpfe und blieb eiskalt vor dem Tor. Nach 25 Minuten stand es bereits 3:0. Die SG legte bis zur Pause noch 2 weitere Treffer nach. Die Dornen konnten noch vor der Pause auf 5:1 verkürzen. Hälfte zwei lief spielerisch ruhiger, jedoch ohne nennenswerte Änderungen. Das Momentum lag bei der SG. die noch zwei weitere Treffer nachlegte. Der SV Dornach kam zum Schluss nochmals zu einem weiteren Treffer.