DERBYSIEGER IN JESINGEN 🔴⚪

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In den ersten 20 Minuten dominierten wir das Spiel mit rund 80 % Ballbesitz, konnten uns jedoch – wie so oft – nicht belohnen. Auch klare Torchancen blieben zunächst aus. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kam Jesingen besser ins Spiel, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.
Nach dem Seitenwechsel fanden wir zunächst nicht optimal zurück ins Spiel, doch dann sorgte Pascal Amekpo mit einer überragenden Einzelaktion für die verdiente Führung (55.). Nur wenig später bereitete Amekpo stark für Alperen Karaceylan vor, der eiskalt zum 0:2 vollendete (63.). 🔥
Kurz vor Schluss wurde es nach einem Fehler in der Defensive nochmal spannend, als Jesingen auf 1:2 verkürzte (83.). Doch unser Debütant und U19-Spieler Kalhidi Ishola setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt: starker Sprint, überlegt per Heber über den Keeper – 1:3! 🚀