DERBYSIEGER IN JESINGEN 🔴⚪ von Gianni Mantineo · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

TSV Jesingen – TSV Weilheim/Teck 1:3



Die Weilheimer holen sich den Derbysieg! 💪





In den ersten 20 Minuten dominierten wir das Spiel mit rund 80 % Ballbesitz, konnten uns jedoch – wie so oft – nicht belohnen. Auch klare Torchancen blieben zunächst aus. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kam Jesingen besser ins Spiel, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.



Nach dem Seitenwechsel fanden wir zunächst nicht optimal zurück ins Spiel, doch dann sorgte Pascal Amekpo mit einer überragenden Einzelaktion für die verdiente Führung (55.). Nur wenig später bereitete Amekpo stark für Alperen Karaceylan vor, der eiskalt zum 0:2 vollendete (63.). 🔥



