Derbysieger FC Aldekerk darf von der Meisterschaft träumen

FC Aldekerk ist noch voll im Rennen – Foto: Dirk Münz

Vier Spieltage vor Saisonende ist das Rennen um die Meisterschaft in der Kreisliga A Kleve/Geldern wieder völlig offen. Für den FC Aldekerk war das Derby gegen den TSV Nieukerk am Ende Formsache. Vor rund 300 Zuschauern gewann der Tabellendritte in der heimischen Landwehr-Arena mit 4:1 (0:1) und hat jetzt 60 Punkte auf dem Konto. Und es kommt noch besser. Der Rückstand auf das Spitzenduo Viktoria Winnekendonk und Siegfried Materborn beträgt nur noch einen Punkt, weil der Klub aus Kleve völlig überraschend mit 2:3 gegen den TSV Wachtendonk-Wankum verlor. Ebenfalls noch aussichtsreich im Rennen liegt der Uedemer SV (58 Punkte).