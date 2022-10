DERBYSIEGER, DERBYSIEGER HEY HEY!

Trotz akzeptablen Beginns der Gäste verlief die erste Halbzeit der Partie nicht nach Plan. Eigene Torchancen blieben ungenutzt, während der Gastgeber zwei individuelle Fehler eiskalt ausnutzte und auf 2:0 stellte (32./45.). In der Pause reagierte das Trainergespann bestehend aus Benic & Folter und wechselte gleich zwei Mal. Die Einwechslungen erwiesen sich als Volltreffer und bereits kurz nach der Pause konnte Benic nach Vorarbeit von Folter auf 2:1 verkürzen (47.). Nur wenige Augenblicke später zappelte der Ball erneut im Netz des Gastgebers, als Dyrska nach Zuspiel von Wenzel einmal mehr seine Abschlussqualitäten unter Beweis stellte (50.). Nach dem Ausgleich plätscherte das Spiel vor sich hin, keine der beiden Mannschaften wurde wirklich konkret in ihren Aktionen und so lief alles auf ein Remis hinaus. Doch auch mit der letzten Einwechslung trafen die Trainer der Gäste ins Schwarze. Joker Widmann scheiterte zuerst am Pfosten, bevor er kurz vor dem Ende der Begegnung per Kopf den erlösenden 2:3 Führungstreffer erzielen konnte (90.).

„Wir sind relativ gut ins Spiel gekommen, konnten uns jedoch nicht mit einem Tor belohnen. Wir gerieten dann durch 2 individuelle Fehler mit 2:0 in Rückstand. Als Reaktion darauf haben wir zur Halbzeit umgestellt und mit zwei neuen Spielern frischen Wind in die Partie gebracht. Das stellte sich als richtige Entscheidung heraus, wodurch uns innerhalb von wenigen Minuten der Ausgleich gelang und am Ende sogar der Sieg glückte. Durch unsere starke Bank ist es uns möglich, in jedem Spiel bedenkenlos zu reagieren und uns spezifisch an den Gegner anzupassen. Dementsprechend haben wir jeden Sonntag 15 Mann, die es verdient haben in der Startelf zu stehen.“

Nun möchte man den Spirit und die Euphorie des letzten Spieltags mitnehmen und am kommenden Wochenende beim Top-Spiel gegen den ehemaligen Bezirksligisten VfR Murrhardt die nächsten Punkte sammeln.