Derbysieger am letzten Spieltag

Fortuna machte direkt zu Beginn viel Druck, doch Spoho konnte standhalten und fand sehr schnell und sehr gut ins Spiel hinein. Der tabellarische Abstand war auf dem Platz in keinster Weise zu erkennen. Spoho war viel in der gegnerischen Hälfte und konnte sich viele gute Chancen erspielen. Diese blieben zunächst leider unbelohnt. Einige Male wurde das Tor nur sehr knapp verfehlt. Doch Spoho ließ sich davon nicht runterkriegen und blieb am Drücker. In der 29.Minute kam es zum nur kurz anhaltenden Schock. Fortuna traf die Latte, danach kam es zum Abstaubertor, welches jedoch direkt wieder aberkannt wurde- Abseits!

Nur 5 Minuten später kam es dann endlich zum wohl verdienten Führungstreffer für die Gastgeber. Plank verlagerte mit einem wunderschönen Flugball von links auf die rechte Seite zu Behrends, die den Ball kontrollieren und dann sicher im Netz verwandeln konnte.Die Euphorie war groß. Spoho dominierte die erste Hälfte der Partie und so ging es mit dem 1:0 in die Halbzeitpause.

Fortuna Köln startete mit einem Wechsel in die zweite Hälfte: Wojtasik kam für Gumbel neu ins Spiel. Spoho ohne Wechsel. Von Fortuna kam nun etwas mehr. Direkt zu Beginn kam es zu einer gefährlichen Situation: Nach einem Ballverlust von Spoho kam es zum schnellen Konter und Steckpass in die Tiefe, doch Ludwig konnte die Chance stark unterbinden. Kurz danach bekamen die Gäste einen gefährlichen Freistoß, doch der anschließende Kopfball ging nur ins Außennetz. Spoho konnte wieder etwas mehr aufdrehen. Plank setzte sich durch gegen drei und spielte quer auf Rackow ab, die im letzten Schritt an der Torhüterin scheiterte. Gruber hielt die Partie stark zu Null. In den letzten 15 Minuten wurde das Spiel nochmal hitziger. Versuche von Spoho blieben leider immer knapp erfolglos. In der 79.Minute kam Dohmann für Schüller auf den Platz. Wenige Minuten danach kamen Roth und Kut ein letztes Mal für Vorwärts Spoho aufs Feld für Jabbes und Plank. Fortuna machte viel Druck, aber Spoho kämpfte und tat alles dafür, um die 3 Punkt zu Hause zu behalten. Kurz vor Ende wurd Völlner für Rackow eingewechselt und nach 3 Nachspielminuten tätigte die Schiedsrichterin den ersehnten Abpfiff, sodass Spoho sich im Derby gegen Fortuna Köln mit einem 1:0 durchsetzen konnte. Die Freude am Nordfeld war groß, denn so beendet man die diesjährige Saison sehr gerne.