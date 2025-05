DERBYSIEGER!

Zum Start in den „Heimspiel-Mai“ empfingen wir die SpG Mörtitz/Laußig zum Gemeindederby. Wir knüpften direkt an die Leistung aus dem Jesewitz-Spiel an und drängten den Gegner in Richtung deren Tor. Nichtsdestotrotz fand eine Bogenlampe der Mörtitzer aus 35 Meter in der 12. Minute den Weg in unser Tor. Wir drückten weiter und bestimmten das Spiel ohne jedoch das Runde ins Eckige zu befördern. Der gehaltene Elfmeter in der 30. Minute, sowie zahlreiche Paraden ließen den Mörtitzer Hüter heute unüberwindbar erscheinen. So ging es mit einem 0:1 zum Pausentee.

Nach der Halbzeit hielten wir weiterhin das Zepter in der Hand und Dustin Brandt konnte per Kopf in der 58. Minute für den Ausgleich sorgen. Ein langer Ball auf Justin Rahn musste durch einen Mörtitzer per Trikot halten gestoppt werden, sodass wir ab der 63. Minute in Überzahl spielten. Mario Flögel sorgte schließlich in der 83. Minute für die Erlösung und schoss uns in Führung. Der Knoten war geplatzt, sodass sich Florian Walther nach einem Konter und Jonas Hörig nach sattem Schuss ins lange Eck ebenso in die Torschützenliste eintragen konnten und für den 4:1 Endstand sorgten.

Am kommenden Sonntag (11.05.) empfangen wir den Sportverein aus Zwochau um 14 Uhr im Waldsportpark. Wir freuen uns auf eure Unterstützung!

Autor: Dominic Göldner