Derbysieger

Mit 1:4 verlor der Ellerau 1. am vergangenen Freitag zu Hause deutlich gegen TuS Holstein 2. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: TuS Holstein 2. wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten die Gäste das heimische Publikum beglückt und mit 3:1 gesiegt.



Der Ellerau 1. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Rogerio Almeida Ferreira traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Wer glaubte, TuS Holstein 2. sei geschockt, irrte. Artin Shahrampour machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (9.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jawad Samir Faizy in der 28. Minute. Zur Pause war TuS Holstein 2. im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Gavin Ehmke schoss die Kugel zum 3:1 für das Team von Samir Faizy Jawad; Sohrab Safi über die Linie (62.). In der 93. Minute verwandelte Tim Heinitz dann einen Elfmeter für TuS Holstein 2. zum 4:1. Mit Ablauf der Spielzeit schlug TuS Holstein 2. den Ellerau 1. 4:1.



Große Sorgen wird sich Andreas Rohde um die Defensive machen. Schon 54 Gegentore kassierte der Ellerau 1. Mehr als zwei pro Spiel – definitiv zu viel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz der Heimmannschaft derzeit nicht. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Ellerau 1. alles andere als positiv.



TuS Holstein 2. bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem vierten Platz. Mit dem Sieg knüpfte TuS Holstein 2. an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert TuS Holstein 2. zehn Siege und ein Remis für sich, während es nur sieben Niederlagen setzte.xv