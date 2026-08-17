Derbysiege schmecken besonders süß

Beim Derby der SG Bostalsee gegen die SG NoWo war mächtig Zündstoff drin. Am Ende war es Leon Gisch, der den vielumjubelten Siegtreffer für die SGB erzielte und damit für mächtig Feierlaune sorgte, denn in Bosen war Kirmes, was den Derbysieg mit Sicherheit noch versüßt hatte.

SG Bostalsee - SG Nohfelden-Wolfersweiler 3:2 (2:2). Der letzte Derbysieg der SG Bostalsee gegen Nohfelden-Wolfersweiler resultierte aus der Saison 2022/23. Dementsprechend motiviert waren beide Teams vor diesem Prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell. Der äußere Rahmen hätte besser nicht sein können. Rund 500 Zuschauer und dazu noch ein Kirmesspiel. Es war angerichtet.

Die Partie war gerade einmal fünf Minuten alt, da tobte bereits der Bär in Bosen. Was war passiert? Nach einem Foulspiel an Alexander Bambach entschied der Unparteiische auf Strafstoß für die Hausherren. Diesen verwandelte Elias Dewes sicher zum 1:0. Natürlich spielte dieses Tor der SGB in die Karten. Doch statt sich jetzt mit dem 2:0 zu belohnen, gelang dem Gast in der 23. Minute der Ausgleich. Frederik Staudt war es, der nach einem Freistoß das Leder über die Mauer schlenzte und ins Schwarze traf. Nach diesem Treffer hatte der Gast, zumindest kurze Zeit, mehr Spielanteile. Beide Teams schenkten sich aber nichts und kämpften um jeden Zentimeter Boden. Es folgte die 41. Minute. Nach einem Eckball von Elias Dewes schraubte sich David Osieka in die Luft und nickte das Leder wuchtig ins Netz. Es schien zunächst so, als ob die Heimelf jetzt die Partie bis zum Pausenpfiff unter Kontrolle hatte. Doch weit gefehlt. In der Nachspielzeit führte ein unnötiger Ballverlust noch einmal zu einem Eckball für die Gäste. Und erneut war Frederik Staudt zur Stelle, der am langen Pfosten völlig blank stand.