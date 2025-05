Derbysiege schmecken besonders gut

Natürlich waren alle im Vorfeld gespannt auf die Aufstellung der Landesklassenreserve. Wie viele Verstärkungen hatte der KOL aus der spielfreien I. Mannschaft aufgeboten? Routinier Martin Schleicher und William Simon bildeten die Innenverteidigung. Yannik Kuhles und der schon länger unterstützende Kevin Roth agierten im Mittelfeld. Und Christoph Peters - der nach seiner Verletzung zuletzt mehrfach in der Landesklasse unterstützt hatte – wirbelte im Angriff. Aber auch Veilsdorf hatte eine Personalie in petto, die mit Sicherheit den Gegner und vielleicht auch die eigenen Fans überrascht hat. Ulrich Kieser von den Alten Herren verstärkte die Kreisoberliga-Mannschaft. Er spielte das erste Mal von Beginn an und gab hier die Sturmspitze. Das hatten mit Sicherheit nur ganz wenige so auf dem Zettel. Wir haben beim Trainer Daniel Paulus nachgefragt: „Am Mittwoch wurde die Idee geboren, am Donnerstag im Training verfestigt und am Samstag dann im Spiel umgesetzt.“ Hört sich wirklich einfach an! Und Ulrich Kieser rechtfertigte dann seinen Starteinsatz mit gleich zwei Treffern und der 2:0-Pausenführung. Hier spricht man dann ja auch gerne von einem glücklichen Händchen des Trainers. Bei der Führung ging er noch am Keeper vorbei und vollendete. Beim zweiten Treffer verwertete der Routinier eine Eingabe von Paul Mitzenheim. Mit aller Ruhe pflückte er das Leder runter und schob unaufgeregt ein. Und diese Zwei-Tore-Führung für Veilsdorf beim Pausengang war auch berechtigt. Veilsdorf war toll auf den verstärkten Gegner aus der Kreisstadt eingestellt. Gerade im ersten Durchgang klappte das Pressing hervorragend.

Nach einer Stunde Spielzeit nahm die Begegnung noch einmal Fahrt auf. Der erste Aufreger war der Strafstoß für Hildburghausen. Mannschaftskapitän Kevin Hofmann übernahm die Verantwortung. Aber er geigte den Ball deutlich über den Kasten und auch noch über den Ballzaunfang. Aber vier Minuten später war es dann doch soweit. Yannik Kuhles nahm Maß und wuchtete das Streitobjekt ins linke obere Kreuzeck. Was war das für eine Fackel per direktem Freistoß. Aber bereits im Gegenzug stellte Veilsdorf den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Fast mühelos spielte sich Paul Mitzenheim durch die Hildburghäuser Abwehr und vollendete. Aber die Gäste gaben nicht klein bei. Und mit einem abgefälschten und somit unhaltbaren Treffer durch Christoph Peters war der Anschlusstreffer wieder geschafft. Und nun wollten die Gäste natürlich mehr. Mathias Trier hatte nach der Balleroberung und der Hereingabe von Yannik Kuhles das mögliche 3:3 auf dem Fuß.

In der Schlussphase setzten sie alles auf eine Karte. Veilsdorf kam zu Kontern. Seinen zweiten Hochkaräter nutzte schließlich Richard Müller zum 4:2 und machte den Deckel drauf.

Fazit: Nach dem Derby ist für Veilsdorf dann auch gleich vor dem Derby. Nach dem Erfolg gegen die Kreisstädter geht es für Veilsdorf nächste Woche zum Auswärtsspiel beim Ortsnachbarn Goßmannsrod.