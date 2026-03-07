Derbysiege für Passau, Landshut und Lam – Seebach schlägt Ettmannsdorf

Der 1.FC Passau gewinnt ein hitziges Derby gegen Vornbach mit 3:2. – Foto: Geisler

24. Spieltag der Landesliga Mitte am Samstagnachmittag: Besonders im Fokus des heutigen Spieltages standen die beiden Derbys in Passau und Landshut, welche jeweils von den Gastgebern für sich entschieden wurden.

Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): „Wir sind gut reingekommen in das Spiel, haben uns von Minute zu Minute gesteigert und uns dem Tor genähert. Allerdings fangen wir uns dann relativ schnell die zwei Tore ein, was uns ein bisschen verunsichert hat. Ab da hatten wir dann diese Überzeugung nicht mehr. Nach der Pause waren wir gute zehn Minuten in Überzahl und konnten den Anschlusstreffer erzielen. Durch einen Konter erzielt der Gegner dann das 3:1, ab da war es dann eigentlich entschieden.“

Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Der Spielverlauf ist natürlich sehr gut für uns gelaufen. Wir sind hervorragend ins Spiel gekommen, hatten direkt die nötige Präsenz und haben das 1:0 sehr sauber herausgespielt. In der ersten Halbzeit waren wir insgesamt sehr griffig, haben viele erste und zweite Bälle gewonnen und die Zweikämpfe angenommen. Das war genau die Basis, die man in so einem Spiel braucht. Besonders wichtig war dann das 2:0 kurz vor der Halbzeit. In einer Phase, in der Roding etwas besser ins Spiel gekommen ist und uns unter Druck gesetzt hat, war das vom Timing her natürlich optimal. In der zweiten Halbzeit haben wir dann leider etwas zu viele unnötige Ballverluste gehabt, wodurch Roding mehr Spielanteile bekommen hat. Defensiv haben wir es aber insgesamt sehr ordentlich verteidigt und den Gegner weitgehend vom Tor ferngehalten. Unterm Strich haben wir das Spiel kontrolliert und am Ende verdient mit 2:0 gewonnen.“



Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): „Das ist heute schwer zu kommentieren, vor allem nachdem wir bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche in der Nachspielzeit das entscheidende Gegentor kassieren. Burglengenfeld war nach vorne sicherlich gefährlicher und hatte in der zweiten Halbzeit einige gute Möglichkeiten. Trotzdem müssen wir in dieser Phase selbst ein Tor machen. Am Ende geht der Sieg für Burglengenfeld in Ordnung, auch wenn ein Punktgewinn für uns sicherlich nicht unverdient gewesen wäre.“



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Es war ein sehr verdienter Sieg für uns. Das was wir uns vorgenommen haben, ist bis kurz vor Schluss sehr gut aufgegangen. Durch die ein oder andere Unachtsamkeit am Ende hätten wir es dann allerdings fast nochmal spannend gemacht.“



Manuel Ebner (Teammanager TSV Seebach): „Wenn man sich das Ergebnis anschaut, sind wir natürlich sehr zufrieden. Ein 4:2-Sieg ist am Ende ein gutes Resultat. Über die 90 Minuten hatten wir das Spiel weitgehend unter Kontrolle und haben es über lange Phasen auch dominiert. Wir haben uns mehrere gute Chancen herausgespielt und waren vor dem Tor sehr effektiv. Dadurch hätte das Ergebnis aus unserer Sicht sogar noch etwas höher ausfallen können. Natürlich gab es im Spiel auch die ein oder andere kleine Unsauberkeit. In manchen Situationen haben wir es dem Gegner etwas zu einfach gemacht. Insgesamt haben wir aber defensiv stabil gearbeitet, die Situationen gut verteidigt und unsere Möglichkeiten vorne genutzt.“



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Bis zum 2:0 war es ein relativ offenes Spiel, am Ende steht aber ein eindeutiges Ergebnis. Landshut war uns in Sachen defensiver und offensiver Konsequenz deutlich überlegen."



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): „Die ersten 20 Minuten waren das Beste was wir diese Saison gespielt haben. Wir gehen verdient 1:0 in Führung und kurz darauf tanzt der Ball die komplette Torlinie ab und wir bringen ihn nicht rein. Dann unmittelbar ein ärgerlicher Abstimmungsfehler zum 1:1. Nach der Halbzeit war es weiterhin eine gute Partie, in der jedes Team seine Chancen hatte. Während einer berechtigten aber völlig unnötigen Zeitstrafe kriegen wir das 2:1, hätten dabei drei mal klären können. Das 3:1 fiel, als wir alles nach vorne werfen mussten. Alle drei Tore dürfen dir auf diesem Niveau einfach nicht passieren. Heute wäre was drin gewesen, leider sind wir uns selbst im Weg gestanden."