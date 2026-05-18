Derbysieg zum Saisonausklang Der FC Carl Zeiss Jena gewinnt das 113. Thürinigenderby hochverdient mit 2:0. Die Chance, eine gute Saison und deren bärenstarke Endphase gar noch mit den Aufstiegsspielen zu vergolden, bleibt der Mannschaft aber leider verwehrt. von PM FCC · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julius Schwalenberg

Trainer Volkan Uluc musste seine Mannschaft vor der Partie gegenüber des 2:0-Erfolgs in Halle auf einer Position umstellen. Der angeschlagene Manassé Eshele wurde doch nicht rechtzeitig fit und durch Emeka Oduah ersetzt. BERICHT des FC Carl Zeiss Jena

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena FC Rot-Weiß Erfurt Erfurt 2 0 + Video Die Chronologie der Begegnung ist schnell erzählt. Von Beginn an war unsere Mannschaft die klar bessere Mannschaft und konnte mit viel Ballbesitz und durchaus gefährlichen Torraumszenen überzeugen. Bereits nach zehn Minuten klingelte es deshalb auch erstmals im Kasten der Erfurter. Malik Talabidi fängt einen Pass der Gäste auf Höhe der Mittellinie ab und bedient den von links ins Zentrum ziehenden Timon Burmeister. Dieser nimmt das Spielgerät an, dribbelt einige Meter und kann nahezu unbedrängt ins lange Eck schieben. Das EAS explodiert, der FCC geht mit 1:0 in Führung. Auch in der Folge bleiben wir am Drücker. Ein vermeintliches Tor von Alex Prokopenko wird von Schiedsrichter Eric Weisbach wegen Abseits zurückgepfiffen. Als die Gäste erstmals gefährlich in Richtung unseres Strafraums unterwegs sind, spielt Ugondu das Leder zunächst mit der Hand und trifft anschließend Maxim Hessel mit dem Ellenbogen im Gesicht. Eine Strafe für den Übeltäter bleibt allerdings aus. Nach einer guten halben Stunde wurde es wieder laut im Paradies. Nicht nur, dass die Nachricht des Rückstands von Rivale Lok die Runde durchs Stadion machte, auch der nächste Treffer unserer Mannschaft sorgte für ein Freudenmeer. Nach einem weiten Einwurf von Lankford macht Talabidi den Ball im Sechzehner fest, bedient den besser postierten Burmeister, welcher das Leder butterweich in Richtung des langen Pfosten flankt, wo Moritz Fritz den Ball mit dem rechten Oberschenkel annimmt, um ihn mit dem linken Fuß über die Linie zu drücken. Das Sportfeld tobte, die Livetabelle zeigte den FCC als Tabellenführer an! Die Hoffnung der insgesamt 13.123 Zuschauer, diese Position auch nach der Partie inne zu haben, wurde immer größer. Vier Minuten vor der Halbzeit haben einige Zuschauer bereits erneut den Torjubel auf den Lippen. Nach Ecke der Gäste kontert der FCC, kommt durch Emeka Oduah im Strafraum zum Abschluss. Lorenz Otto im Kasten der Blumenstädter lässt prallen, steuert anschließend etwas unkoordiniert durch den eigenen Strafraum. Als Kevin Lankford sich ein Herz fasst und das Leder aufs Tor zieht, ist der Erfurter Schlussmann allerdings wieder voll auf der Höhe und klärt unkonventionell per Grätsche zur Ecke. Dieser Eckball brachte allerdings ebenso wenig Gefahr ein wie die letzten Minuten der ersten Halbzeit. Es ging zum Pausentee. Und auf den Tribünen wurde gerechnet, gehofft und geträumt… .