Derbysieg zum Saisonauftakt

Bringt den HSV mit seinem Treffer auf die Siegerstraße: Carsten Peters

Mit 4:1 triumphiert der „kleine HSV“ beim Saisonstart gegen den benachbarten SV Niederzier vor heimischer Kulisse ohne den ganz großen Glanz. Leistungssteigerung im zweiten Durchlauf ebnet letztendlich verdienten Auftaktsieg. Der 120-Minuten Pokalfight unter der Woche steckte beim HSV wohl noch allen in den Knochen. So gestaltete sich das Lokalderby gegen den Nachbarn aus Niederzier von Spielpfiff an erwartungsgemäß als ganz zähe Angelegenheit. HSV-Trainer Böhme, der urlaubs-, verletzungs- und sperrungsbedingt (2x Rote im Pokal) selbst nochmal mit Trikot auf der Bank Platz nehmen musste, sah dabei einen – selbst für Kreisliga B-Verhältnisse –ganz schwachen ersten Durchlauf beider Mannschaften. Auf die Führung durch Luca Schlösser (28.), der nach einer Thauer-Flanke zur Stelle war und aus dem Gewühl heraus abstaubte, antworte der SVN mit dem 1:1- Ausgleich per berechtigtem Foulelfmeter (Antons – 31.)

Ja – viel mehr passierte nicht im ersten Durchlauf. Selbst auf eine für Lokalkämpfe im Amateurfußball übliche Zweikampfhärte verzichteten beide Mannschaften im beiderseitigem Einvernehmen, womit der Unparteiische wenig eingreifen musste. Nach dem Pausenpfiff schaltete die Heimelf dann endlich einen Gang höher. Andi Peters setzte sich über die linke Bahn schön durch und flankte scharf in den Sechszehner. An Freund und Feind vorbei rauschte das Spielgerät durch den Fünfer, wo Bruder Carsten in letzter Instanz die Rübe reinhielt und die Kugel unter die Latte schädelte (59.).