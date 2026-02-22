Derbysieg zum Jahresauftakt Regionalliga Südwest +++ Walldorf gewinnt schon wieder gegen Sandhausen von Pressemitteilung/FCA/red. · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Die Walldorfer bejubeln ihren 2:1-Derbycoup in Sandhausen. – Foto: Foto Pfeifer

Der FC-Astoria Walldorf ist optimal in die Restrückrunde der Regionalliga Südwest gestartet. Beim SV Sandhausen landete die Mannschaft von Cheftrainer Andreas Schön einen 2:1-Auswärtssieg. Mit dem Dreier ist man am Nachbarn tabellarisch vorbeigezogen und übernachtet auf den 5. Tabellenplatz.

Im Dauerregen vor über 3.000 Zuschauer startete der FCA mutig und passsicher ins Spiel. Die Sandhäuser hatten aber die erste gefährliche Torraumszene als Pascal Testroet am langen Pfosten an Mario Schragl scheiterte (10.). In der 26. Minute meldete sich der FCA erstmals offensiv an, ein abgefälschter Schuss von Theo Politakis zischte über den Querbalken (26.). Nach einer halben Stunde Spielzeit wurde Yasin Zor im gegnerischen Strafraum von SVS-Innenverteidiger Schulz regelwidrig zu Fall gebracht, Kapitän Marcel Carl verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zur Walldorfer 1:0-Führung. Der FCA blieb griffig und setzte noch vor der Pause gegen taumelnde Sandhäuser eine drauf, ein schnellvorgetragener Konter führte zur verdienten 2:0-Halbzeitführung, auf Zuspiel von Konrad Riehle traf Emilian Lässig (39.). Die Sandhäuser hatten ihrerseits noch zwei gute Abschlusssituationen, Testroet zog jedoch beide Male gegen Schragl den Kürzeren, in der zweiten Szene wehrte Maik Goß einen Nachschuss vor der Linie ab (37./44.). Beinahe wäre das Ergebnis kurz vor dem Pausenpfiff noch höher ausgefallen, Zor traf jedoch in der Nachspielzeit nur den Pfosten (45.+2). Der SVS kam wild entschlossen aus der Kabine zurück die Partie noch zu drehen. In der 61. Minute rettete Schragl stark gegen Testroet. Kurz darauf zielte der eingewechselte Jahn Herrmann zu genau und traf aus dem Getümmel heraus den Pfosten (64.). Der Druck nahm zu und der ebenfalls eingewechselte Maximilian Wagner gelang mit einem platzierten Schuss in den Winkel der 1:2-Anschlusstreffer (68.). In der Schlussphase öffneten sich für den FCA Räume zum Kontern, Felix Kendel und Yannick Thermann verpassten den Sack frühzeitig zuzumachen (75./78.). So blieb die Partie bis zum Schluss spannend. Nach fünf Minuten Nachspielzeit pfiff der Unparteiische Rühl das hartumkämpfte Lokalderby im Stadion am Hardtwald ab und der Dreier für den FCA war perfekt.

Stimmen zum Spiel: Olaf Janssen, Trainer SV Sandhausen: „Wenn das Ergebnis so ausgeht, dann ist es am Ende des Tages auch verdient. Wenn man bisschen genauer hinschaut, hatten wir eine Vielzahl von besten Möglichkeiten. Auf der anderen Seite haben wir bei den Gegentreffern Geschenke verteilt. In den beiden Strafräumen wird abgerechnet und da waren wir heute grottenschlecht in der Verwertung unserer Möglichkeiten, die wir hatten. Wir sind für das Ergebnis ganz alleine verantwortlich, wir hatten es in den Händen und wir haben heute nicht zugepackt.“