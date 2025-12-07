Derbysieg zum Jahresabschluss

Mit einem krachenden Derbysieg setzte der SV Schluchtern zum Jahresabschluss ein mehr als deutliches Zeichen. Es war der höchste Derbysieg in einem Pflichtspiel seit Jahrzehnten. Somit geht es als Herbstmeister und erreichten 41 Punkten von 45 möglichen und dazu noch ungeschlagen in die mehr als verdiente Winterpause. Was die Truppe mit dem Trainerteam um Lorenz Martel und Corin Bechtel in den letzten Monaten auf die Beine gestellt haben ist aller Ehren wert. Selbstverständlich hatte man bei der einen oder anderen Partie auch das Glück auf seiner Seite, aber das hat bekanntlich ja nur der Tüchtige. Nun gilt es zur Ruhe zu kommen um dann mit Vollgas im Februar wieder an den Start zu gehen. Das erste Pflichtspiel ist dann am 14. Februar in der 4. Runde des EBM Pabst Bezirkspokals bei dem B – Ligisten Spvgg Apfelbach-Herrenzimmern. In der Woche darauf kommt es zum ersten Höhepunkt der Rückrunde. Hier treffen die bisher noch ungeschlagenen Mannschaften des SVS und der SGM M`bachHausen im GESSMANN – Sportpark aufeinander. Danke an alle Protagonisten. Ohne zu euphorisch zu klingen, ihr habt einen fantastischen Job gemacht.Das sehr faire Derby selbst war eine klare Sache, der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Wir wünschen unserem Stadtrivalen alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison.