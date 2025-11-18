Derbysieg zum Jahresabschluss!

– Foto: TSV Immenhausen

Im letzten Spiel vor der Winterpause stand das Rückspiel des Derbys TSV Immenhausen II gegen SV Espenau II an. Im Hinspiel konnten die Grün-Weißen einen 2:0-Erfolg feiern. Zunächst erwischten die Gäste den besseren Start. Espenau kam in den ersten Minuten mehrfach zu Abschlüssen aus der zweiten Reihe, wirklich gefährlich wurden diese jedoch nicht. Die TSV Immenhausen II fand erst ab der Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel und ließ den Ball nun sicherer durch die eigenen Reihen laufen.

In der 36. Minute fiel dann die Führung: Ein langer Ball von Colin Schöps setzte Adrian Handel in Szene, der allein auf den herausstürmenden Keeper zulief und den Ball souverän über ihn hinweg zum 1:0 ins Netz hob. Nach der Pause startete die TSV nun deutlich wacher. Bereits in der 48. Minute erhöhte Colin Schöps per Kopf nach einer präzisen Ecke von Fiete Römer auf 2:0. Wie schon im ersten Durchgang blieben klare Torchancen anschließend eher Mangelware. Immenhausen ließ die Gäste zunehmend kommen, ohne jedoch allzu viel zuzulassen.