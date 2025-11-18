Derbysieg zum Jahresabschluss!

Im letzten Spiel vor der Winterpause stand das Rückspiel des Derbys TSV Immenhausen II gegen SV Espenau II an. Im Hinspiel konnten die Grün-Weißen einen 2:0-Erfolg feiern.
Zunächst erwischten die Gäste den besseren Start. Espenau kam in den ersten Minuten mehrfach zu Abschlüssen aus der zweiten Reihe, wirklich gefährlich wurden diese jedoch nicht. Die TSV Immenhausen II fand erst ab der Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel und ließ den Ball nun sicherer durch die eigenen Reihen laufen.
In der 36. Minute fiel dann die Führung: Ein langer Ball von Colin Schöps setzte Adrian Handel in Szene, der allein auf den herausstürmenden Keeper zulief und den Ball souverän über ihn hinweg zum 1:0 ins Netz hob.
Nach der Pause startete die TSV nun deutlich wacher. Bereits in der 48. Minute erhöhte Colin Schöps per Kopf nach einer präzisen Ecke von Fiete Römer auf 2:0. Wie schon im ersten Durchgang blieben klare Torchancen anschließend eher Mangelware. Immenhausen ließ die Gäste zunehmend kommen, ohne jedoch allzu viel zuzulassen.
In der 84. Minute kam Espenau durch einen berechtigten Foulelfmeter zum nicht unverdienten Anschlusstreffer. Die TSV verteidigte in der Schlussphase jedoch konzentriert und brachte die 2:1-Führung über die Zeit.
Fazit: Kein spielerischer Leckerbissen, aber ein umkämpftes Derby mit dem besseren Ende für die TSV Immenhausen II, die damit beide Derbys in dieser Saison für sich entscheiden konnte und drei weitere wichtige Punkte einfährt.
Nun geht es in die Winterpause. Als Aufsteiger kann die TSV auf eine insgesamt gute Hinrunde zurückblicken und steht aktuell auf Tabellenplatz 6 von 14 – auch wenn die meisten Teams 2 Spiele weniger absolviert haben, wäre unter Berücksichtigung von Nachholspielen maximal Platz 8 drin. Ein sehr ordentliches Zwischenfazit, das beruhigt in die lange Winterpause gehen lässt.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Tobias Vitera, Rene Döring, Colin Schöps, Marcel Quambusch (11‘ Niels Krüger), Mert Ongun (69‘ Marcel Hirdes), Fiete Römer (86‘ Kevin Sieckmann), Nico Rottstädt, Maurice Mündelein, Nasim Ghasemi, Marcel Hausmann (75‘ Alexander Manger), Adrian Handel (71‘ Nicklas Greif)
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
1:0 Adrian Handel (36‘ - Vorlage Colin Schöps)
2:0 Colin Schöps (48‘ - Vorlage Fiete Römer)
2:1 Niklas Oberbeck (84‘ - Foulelfmeter)