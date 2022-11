Derbysieg zum Jahresabschluss

Es war das Spiel, was alle erwartet haben. Von Minute Eins an, ein kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenig spielerischen Momenten. Oppurg startete besser in die Partie und kam zu ersten Annäherungen ohne die ganz große Gefahr auszustrahlen.

Bei Triptis ging aus dem Spiel heraus nicht viel bis gar nix, viele Unsauberkeiten prägten das Spiel der Heimelf. Wenn aus dem Spiel heraus nichts klappt , müssen halt Standards für Gefahr sorgen. Nach 15 Minuten konnte Scholz den Einschlag gegen Sielers guten Freistoß noch verhindern. Nur 5 Minuten später war er dann gegen den scharf getretenen Freistoß von Reinhold machtlos zur umjubelten Führung der Staps-Elf. Die Gäste nicht geschockt durch einen Geniestreich wenige Minuten später, mit dem Ausgleich.

Der starke Pernt setzte sich gegen 2 Verteidiger durch und schlenzte das Spielgerät unhaltbar ins lange Eck. Doch auch Chemie wusste zu antworten, Reupsch erneut vor dem Strafraum nur durch ein Foul zu stoppen und Reinhold zum Zweiten mal per Freistoß erfolgreich, dieses Mal schlitzohrig ins lange Eck.