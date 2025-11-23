Derbysieg zum Ende der Vorrunde!

Auch die zweite Mannschaft hatte am Samstag vor Totensonntag ein Derby vor der Brust. Gegner war der SV Ebnat und es entwickelte sich gleich von Beginn an ein intensives Spiel auf durchaus schwierigem Untergrund. Die Gäste vom Härtsfeld waren dabei in der Anfangsphase die bessere Mannschaft, cleverer im Spielaufbau und bissiger in den Zweikämpfen. Symptomatisch für die ersten gut 15 Minuten war dann auch die Entstehung der Ebnater Führung. Eigentlich hatte man mit zwei oder drei Mann gegen einen Gästestürmer die Oberhand, konnte sich dennoch aber nur mit einem Foul behelfen und so kam der SVE durch Hammers Strafstoß zur Führung. Nach gut 20 Minuten wurde unsere Mannschaft langsam besser und es stellten sich über Eiberger und Kaiser auch die ersten Abschlüsse ein. Der Ausgleich fiel dennoch etwas glücklich, als sich die beiden über außen durchspielten und Eibergers Flanke SVE-Verteidiger Lang an den Fuß ins Tor sprang. Nach der Pause ging man gleich mit der ersten Szene in Führung. Eiberger flankte ins Zentrum und Kaiser machte per Kopf das 2:1. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit waren die Gäste zwar feldüberlegen, konnten daraus aber keinerlei Kapital schlagen. Die besseren Chancen waren eindeutig auf Unterkochener Seite und mit dem 3:1 in der 85.Minute war das Spiel dann so gut wie gelaufen. Über die linke Seite kam Kaiser an den Ball, legte perfekt auf Civelek ab, der den Ball ins kurze Eck zum vielumjubelten Tor einnetzte. Trotz der Zwei-Tore-Führung war das Spiel aber noch nicht zu Ende, denn die Gäste versuchten noch einmal alles. Mit viel Einsatz und dem Willen zum Sieg war man sich jetzt in jeden Ball und so konnte die Abwehr um Torwart Robin Kübler den Sieg bis zum Ende festhalten.