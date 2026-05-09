Derbysieg vor dem Schützenfest

Der SV Schwarz‑Weiß Varenrode hat im Derby beim SC Spelle‑Venhaus III eindrucksvoll seine Offensivstärke unter Beweis gestellt und sich mit einem spektakulären 6:3‑Auswärtssieg ein echtes Saison‑Highlight gesichert. Mit diesem Erfolg erreicht die Mannschaft zudem ihr gestecktes Ziel, die Saison mindestens auf Platz 5 abzuschließen.

Die Partie begann furios: Bereits in der 5. Minute brachte Jesse Kruse Varenrode nach einem clever ausgeführten Freistoß in Führung, ehe Luca Jan Schmidt nur zwei Minuten später aus spitzem Winkel auf 2:0 erhöhte. Doch die Gastgeber antworteten prompt – zweimal Markus Egbers sorgte mit Treffern in der 8. und 29. Minute für den zwischenzeitlichen Ausgleich. In dieser Phase wurde deutlich, wie intensiv und temporeich das Derby geführt wurde, allerdings auch mit einigen defensiven Unsicherheiten auf beiden Seiten.