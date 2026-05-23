Derbysieg vor 3.000 Zuschauern: Eintracht dreht das Stadtduell

– Foto: Michel Witte

Mit Leidenschaft auf dem Platz und Respekt danach: Die SVE Nordhorn hat das Stadtderby gegen den SV Vorwärts Nordhorn vor rund 3.000 Zuschauern mit 2:1 gewonnen. Nach frühem Rückstand drehte die Eintracht die Partie noch vor stimmungsvoller Kulisse und setzte anschließend auch abseits des Rasens ein Zeichen für Fairness und Gemeinschaft.

Die Antwort der Gastgeber ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nur sieben Minuten später erzielte Miles Rice nach Vorlage von Leon Kugland den Ausgleich zum 1:1. Für Rice war es bereits der elfte Saisontreffer.

Das Derby begann intensiv und mit dem ersten Wirkungstreffer für die Gäste. In der 22. Minute brachte Christopher Hölscher den SV Vorwärts Nordhorn mit seinem 25. Saisontor in Führung. Jannes Korte bereitete den Treffer vor.

De Leon entscheidet das Derby

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. In der 58. Minute sorgte schließlich Shane De Leon für die Entscheidung. Kyle Mason Gee legte den Treffer zum 2:1 auf, De Leon traf zum zweiten Mal in dieser Saison.

Das Stadtderby entwickelte sich zu einem emotionalen Fußballabend, der nicht nur sportlich überzeugte. Besonders bemerkenswert: Nach Abpfiff verbrachten Spieler beider Mannschaften gemeinsam Zeit im Clubhaus, ein Bild, das den respektvollen Umgang trotz aller Rivalität unterstrich.

Auch der SV Vorwärts Nordhorn richtete nach der Partie emotionale Worte an die eigenen Anhänger. Der Verein bedankte sich für den „bedingungslosen Support“ sowie die „aufbauenden Worte nach dem Spiel“, die die Mannschaft „noch enger zusammengeschweißt“ hätten.

Sportlich stehen beiden Teams nun noch zwei Aufgaben bevor. Die Eintracht gastiert zunächst beim VfR Voxtrup und trifft zum Saisonabschluss auf den TV Dinklage. Der SV Vorwärts Nordhorn reist noch zum SV Brake und empfängt anschließend den SFN Vechta zum letzten Heimspiel der Saison.