Derbysieg von TV Steinheim!

Die SGM Albuch startete konzentriert in die Partie und übernahm früh die Kontrolle. In der 18. Minute war es Leo, der seine Mannschaft verdient mit 1:0 in Führung brachte. Nur zwei Minuten später legte die SGM nach: Islam nutzte eine Unsicherheit in der Gästeabwehr und erhöhte in der 20. Minute souverän auf 2:0.

Das Juniorteam Alb zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam in der 30. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer, der dem Spiel kurzfristig neue Spannung verlieh. Die Antwort der SGM Albuch folgte jedoch prompt: Erneut war es Leo, der nur zwei Minuten später – in der 32. Minute – zum 3:1 einschob und damit den alten Abstand wiederherstellte.