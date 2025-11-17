Derbysieg von TV Steinheim!

Spielbericht: SGM Albuch – Juniorteam Alb 3:1
Die SGM Albuch startete konzentriert in die Partie und übernahm früh die Kontrolle. In der 18. Minute war es Leo, der seine Mannschaft verdient mit 1:0 in Führung brachte. Nur zwei Minuten später legte die SGM nach: Islam nutzte eine Unsicherheit in der Gästeabwehr und erhöhte in der 20. Minute souverän auf 2:0.
Das Juniorteam Alb zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam in der 30. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer, der dem Spiel kurzfristig neue Spannung verlieh. Die Antwort der SGM Albuch folgte jedoch prompt: Erneut war es Leo, der nur zwei Minuten später – in der 32. Minute – zum 3:1 einschob und damit den alten Abstand wiederherstellte.
In der zweiten Halbzeit dominierte die SGM Albuch klar das Geschehen. Kurz nach Wiederanpfiff mussten die Gäste zudem in Unterzahl weiterspielen, was der SGM zusätzliche Räume eröffnete. Trotz weiterer Chancen blieb es beim verdienten 3:1-Heimsieg, mit dem die SGM Albuch ihre starke Leistung über 90 Minuten krönte. Dadurch ist die SGM nach sieben Spieltag Tabellenerster und verdient in die Leistungsstaffel aufgestiegen.