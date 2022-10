Derbysieg und Klassenunterschied auf der Warte Die Orlastädter hatten eine kurze Anreise, aber das Spiel trennte Welten.

Derbys haben ja so seine eigenen Gesetze war wohl die große Hoffnung der Nullneuner, aber von Hoffnung kann man sich nicht viel kaufen. Völlig überfordert waren die Blau-Gelben in diesem Derby.

Gleich zu Beginn die Möglichkeit, als Torhüter Wohlfahrt herausläuft und Maxim Engler (1.) in guter Position kein Druck hinter den Ball bekommt. Dann kommt Moses Walther mit Schwung über die rechte Seite, aber sein Ziel wird am langen Pfosten nur um Zentimeter verfehlt (7.). Das Unheil nahm seinen Lauf. Bis dahin nur mit Abwehrarbeit beschäftigt, finden die Satenser keinen Zugriff auf den Ball, wenig Ballbesitz und dann die Wucht der Neustädter Offensive bringt schon früh im Spiel die Neustädter Führung. Franz Wietasch erkämpft sich den Ball setzt sich gegen 3 Gegenspieler durch und seine Eingabe findet am 2. Pfosten Torschütze vom Dienst Robin Lee Engler, der wenig Mühe hat und trifft (0:1, 10.). Die erste Torannäherung der Gastgeber dann nach einer Viertelstunde, als ein Eckball auf den Kopf von Lucas Hoffmann kommt, der aber übers Tor trifft (15.). Das wars aber auch schon wieder. Die Neustädter Offensive lief dann wieder auf Hochtouren Moses Walther bleibt am Keeper hängen (19.), Bernhard Grimm trifft nach Zuspiel von Franz Wietasch nur den Aussenpfosten (26.). Die Nullneuner blieben im Drängen nach vorn einfach zu harmlos. Stürmer Daniel Bursuc zerrte an den Ketten hatte aber keine Unterstützung seiner Mannschaft, wenn er dann durch kam, stand Torhüter Martin Mehlhos im Weg (38.). Kurz vor dem Pausenpfiff dann der zweite Neustädter Treffer, Bernhard Grimm mit einem langen Diagonalpass auf Elia Walther, der Torhüter Wohlfahrt keine Abwehrmöglichkeit lässt (0:2, 45.). Damit war letzte Fünkchen Hoffnung für die Gastgeber erloschen.