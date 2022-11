Derbysieg und Klassenerhalt!

In der ersten halben Stunde war der FC spielüberlegen und ging mit 2:0 in Führung:

Durch einen individuellen Fehler in unserer Abwehr konnte Concordia verkürzen (52.) und sogar zum 3:3 ausgleichen (71.)

Das Siegtor für den FC erzielte Kapitän Johannes Duisen mit einem platzierten Handelfmeter (86.)

Beim FC war man sehr erleichtert, dass der Klassenerhalt feststeht und damit das letzte Hinrundenspiel am nächsten Sonntag in Lathen nicht mehr von Bedeutung ist. Anstoß: 14.00 Uhr.

Trainer Manuel Wittmoser: „Glückwunsch an die Jungs zum Derbysieg und zum Erreichen der Aufstiegsrunde! Entscheidend war, dass die Mannschaft auch in den Phasen, in denen es nicht so gut für uns lief, an sich geglaubt hat. Jetzt geht es weiter. Wir freuen uns auf die Aufstiegsrunde.“