Derbysieg und kein Punktverlust SV Stahl stürmt in die Zwischenrunde

Spielbericht von Kathi Engelmann und Christian Ebsen (SV Stahl Unterwellenborn)

Die Erste zuckelte am herrlichen Wintersonntag gen Geraberg, um sich in der Vorrunde der Hallenkreismeisterschaft zu beweisen. Am Ende verließen sie das Turnier ungeschlagen: in vier Spielen errangen sie vier Siege mit insgesamt 9:1 Toren und 12 Punkten. Wir finden das großartig!!! Noch besser wird's durch die Zweite, die kurz hinterher ihren Turniersieg feiert. Wir gratulieren und freuen uns auf eine spannende Zwischenrunde.