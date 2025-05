Der FC Wegberg-Beeck holt den Derbysieg. – Foto: Michael Schnieders

Derbysieg – und danach ab in die „Abseitsfalle" Der FC Wegberg-Beeck siegt in Schafhausen 3:2 – der zweite Sieg in Folge. Im direkten Anschluss wird Unions neues Vereinsheim feierlich eröffnet.

Niklas Giesen hielt im Derby gegen den FC Wegberg-Beeck ordentlich. Dass Union Schafhausen das Spiel 2:3 verlor, lag nicht am Schlussmann der Heimelf – an allen drei Toren war er schuldlos. Dass er im direkten Anschluss in der „Abseitsfalle“, dem funkelnagelneuen Vereinsheim der Union, mit Ovationen geradezu überschüttet wurde, hatte indes nichts mit seiner Leistung auf dem Platz zu tun. Vielmehr gehört Giesen zu den 13 Mitgliedern der Taskforce „abseits Falle“ (so schreiben die Unioner ihr neues Domizil selbst). Bevor er sich bei der Eröffnung des Vereinsheimes feiern lassen durfte, musst er noch das Spiel gegen die Beecker überstehen.

Sa., 24.05.2025, 16:00 Uhr Union Schafhausen Schafhausen FC Wegberg-Beeck Wegb.-Beeck 2 3 Erwartungsgemäß war hier der Gast aus dem Norden des Kreises Heinsberg das Team mit der reiferen Spielanlage, Union hielt mit viel Einsatzbereitschaft und Leidenschaft dagegen. Der durch den Dauerregen, der Union Hunderte von Zuschauern gekostet haben dürfte, aufgeweichte Rasenplatz machte es den Akteuren dabei auch nicht gerade leichter.

Nachdem Francisco San José ­Beecks erste nennenswerte Chance per Kopf noch vergeben hatte (19. Minute), saß Möglichkeit Nummer zwei: Der durch seine tags zuvor erfolgte Vertragsverlängerung wohl sichtlich beflügelte Niklas Fensky setzte mit einem prächtigen Pass Vinzent Zingel in Szene, der gekonnt vollendete (25.). Ein Tor, das Unions Coach Jochen Küppers jedoch verärgerte: „Der Treffer resultierte aus einem Einwurf für uns. Auf diese Art haben wir in der Saison schon etliche Gegentore kassiert. Vielleicht ist es daher besser, wenn wir in Zukunft den Ball bei einem Einwurf direkt wieder ins Aus werfen.“ Unions beste Chance in Halbzeit eins hatte Max Beumers per Kopf (44.). Unmittelbar darauf musste Torschütze Zingel mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt werden. Beeck verpasst vorzeitige Entscheidung