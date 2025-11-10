Derbysieg! TSV gewinnt 4:1 in Scharenstetten

Mit großem Kader und klarem Ziel reisten die Frauen des TSV Laichingen zum Derby nach Scharenstetten. Doch der Start misslang – bereits in der 2. Minute geriet der TSV nach unkonzentriertem Beginn mit 0:1 in Rückstand. Fehlpässe, wenig Zusammenspiel und Nervosität prägten die Anfangsphase. In der 35. Minute kam die Wende: Anna S. verwandelte als Innenverteidigerin einen präzisen Eckball von Jana A. zum Ausgleich.

Nach der Pause zeigte die Halbzeitansprache Wirkung. Der TSV spielte mit Kampfgeist und Wille nach vorn. In der 49. Minute schickte Cindy Z. Caro W.W. mit einem Traumpass, Eileen B. vollendete zum 2:1. Danach lief der Ball: Stefanie M. köpfte nach Ecke das 3:1, Caro W.W. traf selbst zum 4:1-Endstand.