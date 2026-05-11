Derbysieg trotz vogelwilder Schlussphase!

In einem insgesamt äußerst wilden Derby beim SSV Aalen hatte Jonas Feuchter nach Baumann-Flanke in der 11.Minute die große Chance zur Führung, doch sein Kopfball verfehlte das Tor denkbar knapp. In der 14.Minute schaltete die Heimelf schnell um und kam durch einen Schuss aus spitzem Winkel von Fatih Yildiz zum 1:0. Bitter, da es die erste Aktion überhaupt nach vorne war. In den folgenden Minuten hatte der SSV, meistens durch einfache Ballverluste im Aufbauspiel verursacht, die ein oder andere Kontersituation, aus der man bei ungünstigem Verlauf auch noch ein zweites Tor hätte kassieren können. Die meiste Zeit des Spiels ging es dennoch in Richtung SSV-Torwart Wengert. So hatte Luis Löffelad in der 39.Minute per Kopf eine große Chance zum Ausgleich. Dasselbe galt für Luca Baumann in der 41.Minute allein vor Wengert und im Nachschuss Löffelad über das Tor. Insgesamt zur Pause ein klares Chancenplus, jedoch mit einigen Nachlässigkeiten und dementsprechend auch dem Rückstand. Direkt nach Wiederanpfiff machte David Weisensee nach Eller-Vorlage das 1:1, Schiedsrichter Remetic aus Ulm versagte dem Treffer wegen angeblicher Abseits-Position aber die Gültigkeit. Eine klare Fehlentscheidung. Auch in den folgenden Minuten spielte man sich immer wieder über die Außenpositionen durch und es entstanden weitere Tormöglichkeiten. Eine Volleyabnahme von Baumann ging leider direkt auf Wengert, sonst hätte der Schuss genau unter die Latte gepasst. In der 76.Minute war es dann der eingewechselte Sergej Melinyshyn, der mit einem, zugegeben unplatzierten Schuss, das 1:1 erzielte. Der Ball flutschte dem gegnerischen Torhüter durch die Hosenträger. Nur fünf Minuten später düpierte der eingewechselte Blank auf der rechten Seite die halbe SSV-Abwehr und flankte butterweich zu Melinyshyn, der aus 6 Metern den Ball herrlich gegen die Laufrichtung des Torwarts zum 1:2 versenkte. Leider gab die Führung unserer Mannschaft nicht die nötige Sicherheit, da man zum Teil mit unnötigen Fouls den Gegner wieder stark machte. Aus einem dieser Freistöße machte der SSV durch Preischl das 2:2 per Kopf, weil es komplett an der Zuordnung fehlte. Die letzte Viertelstunde wurde es dann vogelwild. Zunächst verpassten Ilg und Funk per Kopf die erneute Führung, bevor in der Nachspielzeit dann doch noch das Tor fiel. Essigs Freistoß köpfte Funk in Richtung Tor, wo Wengert nur noch prallen lassen konnte und Mittelbach am langen Pfosten zur Stelle war. Damit war die Partie aber noch nicht beendet, denn vom Anspiel weg geriet man erneut unter Druck und bei einem eigentlich harmlosen Zweikampf ging SSV-Spieler Preischl zu Boden, während Schiedsrichter Remetic auf Strafstoß entschied. Auch eher schmeichelhaft, was aber am Ende nicht mehr von Bedeutung war, denn 08-Keeper Kevin Bauder hielt den Strafstoß gegen Gülbahar und rettete seiner Mannschaft damit den Auswärtssieg.