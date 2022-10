Derbysieg! SVN-Damen haben mit Vilslern keine Probleme

Einen klaren 4:1-Derbysieg konnte die Damenmannschaft des SV Neufraunhofen in der Bezirksoberliga Niederbayern im heimischen Waldstadion gegen den TSV Vilslern einfahren.

Der SVN ließ den Gegner von Anfang nicht ins Spiel kommen und erarbeitete sich vielzählige Chancen.

Die erste gute Möglichkeit hatte Leni Schediwy in der 16. Spielminute. Kapitänin Kathi Elbauer führte einen Freistoß schnell aus, der Schuss von Schediwy ging knapp über den Kasten. Kurz darauf scheiterte sie nach toller Einzelleistung an der gut parierenden Vilslerner Torhüterin. In der 30. Spielminute wurde Luisa Landersdorfer über die rechte Seite auf die Reise geschickt. Sie legte von der Grundlinie mustergültig zurück in den Strafraum, so brauchte Kathi Neudecker nur noch zum 1:0 einschieben. In der Folge erspielte sich die Heimelf fast im Minutentakt weitere Möglichkeiten. Folglich lies das nächste Tor nicht lange auf sich warten. Einen Steckpass von Kathi Neudecker fand Sina Tomandl, die sich gut durchsetzte. Ihren Abschluss konnte die Torhüterin nur noch nach hinten ins eigene Tor abwehren (37. Spielminute). Die einzige erwähnenswerte Chance hatte Vilslern bei einer direkt abgenommenen Ecke, aber der Ball ging über das Tor.

Die Gäste kamen druckvoll aus der Kabine. In der 49. Spielminute wurde eine Kombination über linksaußen quer in den Strafraum gespielt, die starke Doris Lechner hielt aber glänzend.

Auf der Gegenseite steckte wiedermal Schediwy auf Kathi Neudecker durch, diese legte sich den Ball an der Torhüterin vorbei, wurde aber von einer Verteidigerin in letzter Sekunde geblockt. Vilslern steckte nicht auf. In der 70. Spielminute passte Veronika Gröschl einen Querpass der SVN Hintermannschaft ab und schob zum 1:2 Anschlusstreffer ein.

Die Freude der Gäste währte nur kurz. Direkt im Gegenzug stellte Kathi Neudecker auf Zuspiel von Schediwy den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Sechs Minuten vor Ende der Partie war es dann Nici Neudecker, die einen weitergeleiteten Pass von Kathi Neudecker zum 4:1 verwerten konnte. In der Folge verpasste Diana Manhart mit einem Lattentreffer den Anschluss für Vilslern und es blieb bei einem verdienten 4:1-Sieg der Neufraunhofener Damen.

SVN-Trainer Christian Heilmeier war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Nach den kurzfristigen Ausfällen von Alisa Bäumler und Elli Heilmeier mussten wir taktisch Umstellen. Dies setzte die Mannschaft sehr gut um. Gegen den nächsten Gegner, den TV Freyung, zu dem für Interessierte auch wieder ein Fanbus eingesetzt wird, müssen wir uns jedoch im läuferischen Bereich noch steigern. Daran werden wir unter der Woche arbeiten.“

Autorin: Elisabeth Heilmeier