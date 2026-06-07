Derbysieg sichert Platz 3 ab!

Das Derby beim SV Ebnat wurde durch die Tabellensituation seit letzter Woche unerwartet doch noch zu einem Spiel, dass nicht nur wegen des Derbys, sondern auch eines möglichen Aufrückens beider Mannschaften auf Platz 2 Spannung versprach. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war letzteres allerdings schnell erledigt, denn der Meister SGM Ohmenheim/Dorfmerkingen ließ sich beim Zweiten Mergelstetten deutlich abfertigen. Das Spiel in Ebnat begann mit einigen Standardszenen, die aber für Illig im Unterkochener Tor allesamt ungefährlich blieben. Nach eigenem Eckball in der achten Minute kam Jonas Feuchter am linken Strafraumeck zum Schuss und traf herrlich ins lange Eck, unhaltbar für Eggstein. In der 15.Minute hätte Haubold nach kurz ausgeführter Ecke das 0:2 machen können, doch sein Schuss ging knapp über das Tor. Im weitern Verlauf von Durchgang eins hatte unsere Mannschaft alles im Griff, ohne aber zu vielen weiteren Möglichkeiten zu kommen. Direkt nach dem Wechsel hatte der SVE eine Freistoßmöglichkeit am Sechzehner, aber Marcel Illig machte das Torwarteck zu und wehrte den Ball sicher ab. Das Spiel wurde insgesamt danach eher schwächer, es wechselten sich Ebnater Bemühungen nach vorne und Unterkochener Konterchancen ab. Alle hatten aber eines gemeinsam, denn es wurde so gut wie nie wirklich gefährlich. Nur in der 73.Minute musste Eggstein nach Schuss von Pajtim Lutfiu eingreifen. Der Kopfball im Nachschuss ging knapp über die Querlatte. Kurz vor dem Ende hatte Ebnat noch die ein oder andere Halbchance, aber die Kräfte schwanden zusehends und so blieb es am Ende beim knappen, aber verdienten Auswärtssieg in Ebnat.