Derbysieg: SGBM 2 schlägt Bachtal 3 mit 3:1

Pierre Teichmann brachte die SG in der 30. Minute in Führung, doch Bachtal konnte in der 73. Minute durch P. Alfano ausgleichen. SGBM 2 ließ sich jedoch nicht beirren und setzte in der Folge seine Überlegenheit fort. Matthias Gerstmeier traf in der 76. Minute zur erneuten Führung, und nur eine Minute später erzielte wiederum Teichmann mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand.

Die geschlossene Mannschaftsleistung der SG war der Schlüssel zum Sieg, wobei der souverän leitende Referee Alexander Klump eine ruhige Hand bewies und das Spiel ohne größere Aufreger leitete.