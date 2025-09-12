Derbysieg ohne Glanz

Derbyduell am See zwischen der zweiten Mannschaft von Herrliberg und Stäfa. Nach zwei klaren Siegen in der letzten Saison war das Ziel der Gäste auch diesmal ein Auswärtssieg, um sich in den oberen Tabellenplätzen festzusetzen und den erfolgreichen Saisonstart zu bestätigen.

Die Anfangsphase war ausgeglichen, beide Teams suchten Sicherheit im Aufbauspiel und tasteten sich ab. Herrliberg konnte sich mehrfach über die linke Seite durchsetzen, blieb dabei aber noch ungefährlich. In der zwölften Minute führte ein Freistoss von Sanchez aus dem Halbfeld zu einem Durcheinander im Fünfmeterraum. Wyss stieg am höchsten und köpfte zum 0:1 ein.

Nach der Führung übernahm Herrliberg mehr Kontrolle. Immer wieder gelang es der jungen Mannschaft, sich über die Mitte aus dem Pressing von Stäfa zu lösen. Angetrieben von Sanchez wurden mit präzisen Pässen die Flügel in Szene gesetzt. Ein solcher Angriff brachte auch das zweite Tor. Sanchez verlagerte das Spiel, Drongshar umkurvte seinen Gegenspieler auf den Flügel und legte quer auf Stucki, der mit seinem zweiten Saisontor die Reserven aus Herrliberg verdient mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause brachte.

In der zweiten Halbzeit musste Herrliberg nicht mehr und Stäfa konnte nicht mehr. Die Gäste überliessen dem Heimteam mehrheitlich den Ball und konzentrierten sich auf die Defensivarbeit. Stäfa fand keine Mittel, um die kompakte Abwehr zu überwinden, während Herrliberg bei Kontern immer wieder gefährlich hätte werden können, diese jedoch nicht konsequent zu Ende spielte. Kurz vor Schluss traf Stäfa mit seiner einzigen nennenswerten Möglichkeit nur die Querlatte.