Derbysieg nach großem Kampf: SpVgg Erdweg ringt Indersdorf nieder

Wenn Derby draufsteht, steckt auch Derby drin – so war es am vergangenen Wochenende beim Duell zwischen dem TSV Indersdorf und unserer SpVgg Erdweg. Beide Teams waren bis dato ungeschlagen, Indersdorf lauerte als Tabellenzweiter auf den Sprung nach ganz oben. Entsprechend groß war die Spannung, als der Schiedsrichter die Partie im Indersdorfer Stadion anpfiff.

Die erste Halbzeit gehörte eindeutig den Gastgebern. Indersdorf bestimmte das Geschehen mit schnellen Kombinationen und sehenswerten Ballstafetten, während Erdweg nur schwer in die Zweikämpfe fand und im Offensivspiel zu statisch agierte. Dennoch ging unsere Mannschaft überraschend in Führung: In der 21. Minute wurde Niklas Lehmann im Strafraum zu Fall gebracht und Anton Burghart verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 0:1.

Der Jubel währte allerdings nicht lange. Ein Missverständnis zwischen Sebastian Felbermeier und Keeper Dominik Chlubek nutzte Indersdorf in der 29. Minute zum Ausgleich. Kurz vor der Pause war es dann Tobias Altstiel, der die Überlegenheit der Gastgeber in der 45.+2 Minute mit dem 2:1 belohnte. Mit diesem Rückstand und einer insgesamt schwachen ersten Halbzeit ging es für Erdweg in die Kabine.

Erdweg kommt mit Wucht zurück

Was dann folgte, war die sprichwörtliche Kehrtwende. Erdweg kam hochmotiviert und aggressiv aus der Pause zurück. Der Lohn ließ nicht lange auf sich warten: In der 49. Minute staubte Stefan Stegmair nach einer Ecke zum 2:2 ab. Nur wenige Minuten später gab es die nächste Aufregung: Ein von Felbermeier getretener Eckball wurde von Satuk Can verlängert, Stegmair köpfte ins Tor – doch der Schiedsrichter pfiff zurück und entschied stattdessen auf Strafstoß, da er zuvor ein Foul an Daniel Mayr gesehen hatte. Anton Burghart ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte in der 58. Minute auch diesen Elfmeter souverän zum 2:3.

Rote Karte als Knackpunkt?

Erdweg war nun klar spielbestimmend und drückte die Indersdorfer tief in deren Hälfte. Doch dann der Schock: In der 62. Minute sah Manuel Rumler nach einem energischen Einsatz gegen den gegnerischen Torwart die Rote Karte – eine überharte Entscheidung, die dem Spiel eine neue Wendung hätte geben können.

Doch auch in Unterzahl kam Erdweg zu weiteren Chancen. In der 71. Minute war es erneut Stegmair, der nach einer Ecke von Felbermeier goldrichtig stand und das 2:4 markierte. Zuvor hatte bereits ein Freistoß von Ilgar Can den Pfosten getroffen – über Standards wurden die Erdweger immer wieder gefährlich.

Die Gastgeber versuchten in der Schlussphase noch einmal Druck zu machen und kamen zu einigen Aktionen, doch unsere Abwehr hielt dem Ansturm stand. Mehr als ein Anschlusstreffer durch Marcel Trunschka in der 94. Minute sprang für Indersdorf nicht mehr heraus.

Fazit

Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit zeigte die SpVgg Erdweg Moral und drehte die Partie mit Leidenschaft, Einsatzwillen und einer geschlossenen Teamleistung. Trotz über 30 Minuten in Unterzahl sicherte man sich verdient den Derby-Sieg und nahm drei wichtige Punkte mit nach Hause.

Viel Zeit zum Feiern bleibt allerdings nicht, denn schon am Freitag wartet das nächste Derby: Zuhause gegen den TSV Schwabhausen. Die Mannschaft freut sich auf zahlreiche Unterstützung der Fans!