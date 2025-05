Derbysieg mit Makel – Relegationsplatz bleibt theoretisch erreichbar

Der TuS Bersenbrück hat im Flutlichtderby gegen den SC Spelle-Venhaus seine Pflicht erfüllt – aber es sich unnötig schwer gemacht. Beim 4:3-Heimsieg zeigte die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann über weite Strecken eine überzeugende Leistung, ließ in der Schlussphase jedoch Konzentration und Kontrolle vermissen. Unterm Strich stehen dennoch drei wichtige Punkte, die die kleine Hoffnung auf Platz zwei in der Oberliga Niedersachsen am Leben halten.

Spelle nutzte dies spät aus: Erst traf Steffen Wranik in der 89. Minute, dann stellte Elias Strotmann in der Nachspielzeit gar auf 4:3. Der Spielverlauf ließ das Ergebnis enger erscheinen, als es war – dennoch dürften die späten Gegentreffer intern für Gesprächsbedarf sorgen.

Tabellensituation bleibt angespannt

Mit dem Erfolg verbessert sich Bersenbrück auf 53 Punkte aus 32 Spielen und liegt weiter auf dem vierten Platz. Die Ausgangslage bleibt dabei unverändert: HSC Hannover (58 Punkte), Schöningen (57) und Delmenhorst (55) liegen in Schlagweite, haben jedoch ebenfalls noch Restprogramme mit direkten Duellen.

Der TuS benötigt also nicht nur zwei Siege aus den verbleibenden Partien gegen Vorsfelde und Egestorf-Langreder, sondern vor allem Patzer der Konkurrenz. Doch der jüngste Lauf – vier Siege in Serie, 14 Punkte aus sechs Spielen – sorgt zumindest dafür, dass man in Bersenbrück weiter am Rechenschieber bleibt. Die Form stimmt, das Team wirkt gefestigt – und das Feuer brennt weiter.

Ob es am Ende für mehr als Platz vier reicht, bleibt offen. Klar ist aber: Der TuS spielt eine starke Schlussphase – und macht aus der „Kaum-Chance“ das Maximum.

TuS Bersenbrück – SC Spelle-Venhaus 4:3

TuS Bersenbrück: Max-Niklas Milde, Nicolas Eiter, Leonard Hedemann (77. Patrick Greten), Philipp Schmidt, Patrick Siemer, Henrik Winkelmann (77. Enes Muric), Michel Eickschläger, Nick Claushallmann, Pascal Schmidt (64. Moritz Waldow), Saikouba Manneh (87. Emre-Can Agil), Marcos Alvarez (68. Markus Lührmann) - Trainer: Andy Steinmann

SC Spelle-Venhaus: Bernd Lichtenstein, Leon Dosquet (67. Christian Düker), Janik Jesgarzewski, Torben Stegemann, Steffen Wranik, Jan-Luca Ahillen, Jan Popov, Niklas Oswald (41. Marvin Kehl) (87. Elias Leferink), Luca Tersteeg, Christoph Ahrens (74. Elias Strotmann), Artem Popov - Trainer: Tobias Harink

Tore: 1:0 Marcos Alvarez (21. Foulelfmeter), 2:0 Michel Eickschläger (24.), 2:1 Niklas Oswald (30.), 3:1 Luca Tersteeg (36. Eigentor), 4:1 Pascal Schmidt (45.), 4:2 Steffen Wranik (89.), 4:3 Elias Strotmann (90.+5)