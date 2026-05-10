Derbysieg mit Ansage: Atlantik gewinnt 5:1 beim SVNA Bezirksliga Hamburg: BFSV Atlantik 97 gewinnt das Derby in der Bezirksliga Hamburg Ost mit 5:1 beim SV Nettelnburg/Allermöhe - Volodymyr Kryvenda trifft doppelt. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Atlantik siegt. – Foto: Steffi Rathje

Der BFSV Atlantik 97 hat das Neuallermöher Derby in der Bezirksliga Hamburg Ost deutlich für sich entschieden. Beim SV Nettelnburg/Allermöhe setzte sich Atlantik am 19. Spieltag mit 5:1 durch und verbesserte sich damit auf Rang vier. Der SVNA bleibt durch die Niederlage auf Platz sechs.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste alles andere als ideal. Bereits in der 6. Minute brachte Angelos Marcus Michailoglou den SV Nettelnburg/Allermöhe mit 1:0 in Führung. Atlantik ließ sich davon jedoch nicht aus der Bahn werfen und kam noch im ersten Durchgang zurück. Nach Vorarbeit von Alexander Sievers traf Volodymyr Kryvenda in der 23. Minute zum 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeit. Gette trifft vom Punkt, Kryvenda legt nach Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie endgültig zugunsten der Gäste. Sievers wurde im Strafraum gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte Nick Gette in der 48. Minute zum 1:2. Damit hatte Atlantik das Spiel gedreht - und legte nur wenig später nach. In der 55. Minute traf erneut Kryvenda, der sich stark durchsetzte und auf 1:3 stellte. Der Doppelpack des Offensivspielers brachte Atlantik klar auf Kurs.

In der Schlussphase wurde das Ergebnis noch deutlicher. Der eingewechselte Brian Rieken-Morel erhöhte in der 74. Minute auf 1:4, ehe Artem Serhiienko in der 81. Minute den Schlusspunkt setzte. Sein Abschluss wurde noch abgefälscht und landete zum 1:5 im Netz. Damit war der Derbysieg endgültig perfekt. Für den BFSV Atlantik 97 war es nicht nur ein Erfolg mit Prestige, sondern auch ein wichtiger Schritt in der Tabelle. Atlantik behauptet Rang vier Mit dem Auswärtssieg steht Atlantik nun bei 51 Punkten und bleibt vor dem SV Nettelnburg/Allermöhe. Vorne bleibt das Titelrennen zwischen dem Meiendorfer SV und SC Wentorf eng, dahinter hat sich Atlantik mit dem Derbysieg in der oberen Tabellenregion festgesetzt.