Derbysieg inklusive „perfektem Start“: Söcking/Starnberg bleibt im Meisterrennen

Auch Perrchtings Routinier Christoph Kammerlander (am Ball) konnte die klare Derbyniederlage nicht verhindern, obwohl er zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. – Foto: Michael Schönwälder

SG Söcking/Starnberg triumphiert im Derby gegen den TSV Perchting-Hadorf und bleibt im Meisterrennen der A-Klasse.

Einen umjubelten Derbysieg haben die Fußballer der SG Söcking/Starnberg am Sonntag eingefahren. Der Aufstiegsaspirant bezwang den Rivalen TSV Perchting-Hadorf mit 4:1 (1:1). Nach dem hitzigen und turbulenten Remis im Hinspiel hat die Elf von Cheftrainer Gerald Lang damit auch in der diesjährigen Derby-Gesamtbilanz die Nase vorn. „Der Sieg bedeutet viel und war extrem wichtig. Außerdem haben wir uns Perchting in der Tabelle von der Backe gehalten“, sagte Starnbergs Co-Trainer Sascha Grießhammer. Sieg bedeutet neue Spannung im Meisterrennen

Im Kampf um die Meisterschaft in der A-Klasse 5 ist die Spielgemeinschaft damit wieder mit dem TSV Feldafing gleichgezogen, der hat jedoch noch eine Partie mehr in der Hinterhand. Perchtings Rückstand auf die Aufstiegsränge beträgt nach der Derby-Niederlage elf Punkte. Bei vier verbleibenden Spielen ist ein Angriff auf die Top-Platzierungen nur noch theoretisch möglich. „Auch mit einem anderen Ergebnis heute wäre es extrem schwer geworden. So ist es vorbei mit dem Aufstieg, das ist uns klar“, musste Perchting-Hadorfs Coach Tobias Luppart feststellen. Eine beeindruckende Derby-Atmosphäre erlebte der Übungsleiter am Sonntagnachmittag dennoch. Offiziell fanden sich rund 260 Zuschauer an der Jägersbrunner Straße ein, um dem Spektakel beizuwohnen. „Es war richtig viel los. Das Wetter war perfekt, und alle haben ein gutes Fußballspiel gesehen“, berichtete Luppart. Allerdings sorgten die Starnberger bereits mit dem ersten Angriff nach wenigen Sekunden für einen „Stimmungskiller“ (Grießhammer) auf Seiten der Heimmannschaft. Ohne dass ein Perchtinger Akteur den Ball einmal berührte, kombinierten sich die Gäste vom Anstoß weg zum 1:0. Frederik Specht war der Torschütze. „Das war natürlich der perfekte Start. Mit einer Führung im Rücken spielt es sich immer etwas leichter“, kommentierte Grießhammer.