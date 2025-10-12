Derbysieg in Zainingen

Nach über 20 Jahren Derby-Pause war es am Samstag endlich wieder so weit, unsere Erste traf in Zainingen auf die Zweitvertretung der Rivalen.

Die Anfangsphase gehörte klar uns: viel Ballbesitz, gute Aktionen und früh die erste strittige Szene, als Simon Bächtle im Strafraum gelegt wurde, doch der Pfiff blieb aus. Kurz darauf dann doch Elfmeter, nachdem Jannik Bächle vom Keeper zu Fall gebracht wurde. Kapitän Marlon Reutlinger verwandelte eiskalt zum 1:0.