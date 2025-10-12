Derbysieg in Zainingen

Nach über 20 Jahren Derby-Pause war es am Samstag endlich wieder so weit, unsere Erste traf in Zainingen auf die Zweitvertretung der Rivalen.
Die Anfangsphase gehörte klar uns: viel Ballbesitz, gute Aktionen und früh die erste strittige Szene, als Simon Bächtle im Strafraum gelegt wurde, doch der Pfiff blieb aus. Kurz darauf dann doch Elfmeter, nachdem Jannik Bächle vom Keeper zu Fall gebracht wurde. Kapitän Marlon Reutlinger verwandelte eiskalt zum 1:0.
Danach wurde das Spiel ruppiger und von vielen Unterbrechungen geprägt. Trotz dominanter Ballbesitzphasen fehlte die Durchschlagskraft, während Schiedsrichterentscheidungen auf beiden Seiten für Unmut sorgten.
Nach der Pause drückte der SFD zunächst, doch zwingende Chancen blieben Mangelware. Keeper Timmy Hummel hielt in zwei brenzligen Situationen stark und sicherte so den knappen Derbysieg.
Am Ende steht ein hart erkämpftes 1:0 und drei Punkte im Derby, ein Erfolg, der über die eher zähe Partie hinwegtröstet.
Gute Besserung an alle Verletzten beider Seiten – Basti, Daniel, Maxi und Simon!