Derbysieg in Wietmarschen: Lohne II bleibt im Aufstiegsrennen

– Foto: Lübbers

Die zweite Herrenmannschaft des SV Union Lohne hat das Derby beim SV Wietmarschen mit 2:0 (0:0) gewonnen. Vor einer starken Kulisse sicherte sich das Team am Freitagabend einen wichtigen Erfolg im Aufstiegskampf und bleibt damit im dritten Pflichtspiel des Jahres 2026 ungeschlagen.

Im ersten Durchgang entwickelte sich in Wietmarschen ein intensives Derby mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gastgeber scheiterten mehrfach am stark aufgelegten Lohner Torhüter Lammers, der seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel hielt.

Doch auch Union Lohne ließ Möglichkeiten liegen. Unter anderem wurde ein Abschluss auf das leere Tor nur um wenige Zentimeter verpasst. So ging es nach einem offenen Schlagabtausch torlos in die Kabine. Für die Gäste gab es dabei einen Rückschlag: Mittelfeldmotor Greve musste verletzungsbedingt in der Halbzeitpause in der Kabine bleiben.

Eling trifft - Nüsse entscheidet vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel wurde zunehmend deutlich, dass ein einzelner Treffer die Partie entscheiden könnte. Diese Rolle übernahm schließlich Felix Eling: Nach einer Ecke fasste sich der als „Kreisliga-Messi“ bezeichnete Offensivspieler ein Herz und köpfte den Ball aus rund zehn Metern ins lange Eck zur Führung.

Wietmarschen erhöhte danach den Druck, doch die Defensive der Gäste hielt der Drangphase stand. In der 85. Minute sorgte erneut Eling für die entscheidende Szene: Nach einem Konter tunnelte er seinen Gegenspieler und kam im Strafraum zu Fall. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte der eingewechselte Nüsse sicher zum 2:0-Endstand.

Lohne rückt auf Rang drei vor

Mit dem Derbysieg klettert die zweite Mannschaft des SV Union Lohne auf den dritten Tabellenplatz und bleibt auch im dritten Pflichtspiel des Jahres 2026 ohne Niederlage. Nach zwei Derbys gegen den SV Wietmarschen stehen in dieser Saison damit sechs Punkte und 4:0 Tore zu Buche.

Trainer Meemann zeigte sich nach dem Spiel zufrieden und bat sein Team kurz darauf zu drei Trainingseinheiten in der kommenden Woche.

Der Auswärtssieg wurde anschließend gemeinsam mit den zahlreich mitgereisten Lohner Fans gefeiert. Zudem hat Lenn Lübbers bei FuPa eine Bildergalerie zum Derby veröffentlicht.