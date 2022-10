Derbysieg in letzter Sekunde

Freitagabend um 20 Uhr zur besten Zeit stand ein Flutlichtspiel im Hans-Gisbertz-Stadion an. Unsere Reserve empfing den bisher makellosen Derbygegner Wegberg/Merbeck. Der Gast ging mit drei Siegen im Gepäck als leichter Favorit ins Spiel.

Nach leichtem Abtasten war es dann Mehmet Yatkin in der 17. Minute, der das 1:0 für den SCW markierte. Nach traumhaften Assist durch Spielertrainer Chris Timmermanns vollstreckte Yatkin mit einem trockenen Abschluss am 16er ins linke untere Eck.

Nur vier Minuten später nutzte Dennis Lesch eine Unaufmerksamkeit der Wegberger Defensive und schiebt zum 1:1 Ausgleich ein.

Dies war auch gleichzeitig der Halbzeitstand.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit geling beiden Mannschaften nicht all zu viel.

In der 72. Minute war es dann wieder einmal Dennis Lesch, der das 1:2 für den Gast markierte. Die Zuordnung stimmte wieder nicht und er schon in gewohnter Stürmermanier ein.

Die Führung hielt nur 7 Minuten, dann war es wieder einmal Mehmet Yatkin, der zum 2:2 Ausgleich einschob. Ein Freistoß über die Abwehr nutzte Yatkin und schob trocken ins linke untere Eck ein.

Beide Mannschaften spielten auf Sieg. Zwei Minuten vor Schluss pfiff der Unparteiische noch einmal einen Freistoß für den SCW.

35 Meter vorm Tor rechnete jeder mit einer Flanke. Timo Kücken brachte den Ball Richtung Tor. Der Schlussmann der Gäste unterschätzte den Ball und dieser segelte über Freund und Feind hinweg ins Netz. So gelang der späte Lucky Punch für den SC Wegberg. Wenige Sekunden später pfiff der Schiedsrichter ab und der SCW gelang der späte aber auch verdiente Derbysieg.