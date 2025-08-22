Derbysieg in letzter Minute!

Für unsere Zweite ging es bereits am Dienstagabend gegen die Gäste aus Bergatreute. Nachdem das Team um Coach N. Kraus und T. Slansky vergangen Spieltag in Aichstetten die ersten drei Punkte einfahren konnte sollte nun auch auf heimischen Rasen der erste Dreier folgen.
Das Spiel begann zunächst ohne die großen Chancen auf beiden Seiten, bis dann jedoch in der 14. Minute M. Forderer zum Schuss kam und die Gäste dadurch in Führung brachte. Waldsee tat sich noch schwer, gefährlich in Tornähe zu kommen. Nach einer guten halben Stunde änderte sich das aber und die Hausherren tauchten auch mal in Person von L. Christ und M. Lorinser vor dem gegnerischen Kasten auf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte K. Schwarz dann die große Chance auf den Ausgleich, aber sein Schuss fliegt aus kurzer Distanz übers Tor. Somit ging es mit 0:1 in die Pause.
Auch in Durchgang zwei passierte zunächst nichts erwähnenswertes. Der FVW dann irgendwann mit mehr Ballbesitz drückte auf den Ausgleich aber auch die Gäste lauerten nach wie vor auf ihre Chancen. In der 80. Minute war es dann jedoch soweit. Gomes da Silva lief über außen durch und legte dann perfekt auf den besser positionierten K. Schwarz ab, welcher die Kugel sicher im Tor zum Ausgleich verwandelte. Das Spiel war natürlich noch nicht vorbei und so gab es in der Nachspielzeit noch einmal einen Eckball für die Waldseer. K. Schwarz brachte die Flanke und nach wildem Gestocher im 16er landete der Ball dann tatsächlich durch ein Eigentor im Netz, was das alles Entscheidende 2:1 für unseren FVW bedeutete (90+2).
Die Jungs kämpften bis zum Schluss und wurden dann mit dem Siegtreffer belohnt. Durch den Erfolg steht die Mannschaft jetzt bei 6 Punkten aus drei Spielen. Nächste Woche geht es auswärts gegen den TSV Tettnang II. Anpfiff ist um 13 Uhr im ifm-Riedstadion.