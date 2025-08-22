Derbysieg in letzter Minute!

Für unsere Zweite ging es bereits am Dienstagabend gegen die Gäste aus Bergatreute. Nachdem das Team um Coach N. Kraus und T. Slansky vergangen Spieltag in Aichstetten die ersten drei Punkte einfahren konnte sollte nun auch auf heimischen Rasen der erste Dreier folgen.

Das Spiel begann zunächst ohne die großen Chancen auf beiden Seiten, bis dann jedoch in der 14. Minute M. Forderer zum Schuss kam und die Gäste dadurch in Führung brachte. Waldsee tat sich noch schwer, gefährlich in Tornähe zu kommen. Nach einer guten halben Stunde änderte sich das aber und die Hausherren tauchten auch mal in Person von L. Christ und M. Lorinser vor dem gegnerischen Kasten auf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte K. Schwarz dann die große Chance auf den Ausgleich, aber sein Schuss fliegt aus kurzer Distanz übers Tor. Somit ging es mit 0:1 in die Pause.