Derbysieg in Kleinwinklarn

Erzhäuser konnte im Derby gegen die SG Neukirchen/Kleinwinklarn endlich mal wieder nach der Winterpause überzeugen und dann auch verdient mit 4 : 0 Toren gewinnen. In der 1. Hälfte war es zunächst ein umkämpftes Derby mit gleichverteilten Spielanteilen. Erzhäuser zeigte hier jedoch schon die bessere Spielanlage, jedoch hielt die SG mit Einsatz und Kampf dagegen.

In der 28. Minute konterte Erzhäuser die SG aus, Mario Schieder bediente Goalgetter Hauser und dieser setzte sich zentral gegen einen Gegenspieler durch und erzielte mit einem Schlenzer ins lange Eck die Führung. In der 42. Minute wurde Schieder lang geschickt, er konnte den Ball noch am Gegner zu Haimerl vorbeispitzeln, der dann keine Mühe hatte das 2 : 0 zu erzielen. Dabei prallte Schieder mit seinem Gegenspieler unglücklich zusammen und beide mussten kurz behandelt werden.