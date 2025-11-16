Derbysieg in Göttelborn

Einen ganz besonderen Derbysieg feierten die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken am Sonntag im Quierschieder Gemeindeteil Göttelborn. Viele U17-Spielerinnen waren bereits am Tag zuvor in der A-Juniorinnen-Regionalliga West im Einsatz, als man im Völklinger Stadtteil Luisenthal Bayer Leverkusen unterlag. Die Bitte der Malstatter, das Spiel zu verlegen, wurde von der SV Elversberg abgelehnt. "Deshalb ist es nun natürlich eine besondere enugtuung, das wir dieses Spiel gewonnen haben, ich fand das als Verantwortlicher für das Team unsportlich, sie haben sich da anscheinend einen vorteil versprochen", sagte FCS-Trainer Tobias Grimm nach dem Spiel. Sein Team dominierte die erste Hälfte, scheiterte aber wie so oft trotz drückender Überlegenheit mehrmals vor dem Elversberger Kasten. "Wir haben richtig gut losgelegt und die SVE nicht atmen lassen. Lediglich mit zwei langen Bällen kamen sie in unsere Hälfte. Wir haben es aber leider wieder mal verpasst, in dieser Druckphase Tore zu schießen. Hier müssen wir dringend ansetzen", sagte Grimm zur ersten Hälfte. "In Halbzeit Zwei ging uns dann etwas die Power wegen der Doppelbelastung verloren. Wir konnten nicht mehr so pressen und konnten somit auch die langen Bälle nicht mehr verhindern. Dadurch waren sie potentiell auch gefährlich. Wir mussten deshalb mehr verteidigen", sagte er weiter. Dennoch gelang Hannah Dietrich dann in der 58. Minute der entscheidende Treffer. "Dann gab es noch zehn Nachspielminuten, aber wir haben es über die Zeit gebracht. Das war ein sehr lobenswerter Auftritt von uns", schloss Grimm seine Spielanalyse. In der Tabelle liegt das FCS-Team mit 21 Punkten auf Rang Drei, die beiden besser postierten Teams von TuS Issel (23 Punkte) und SC 13 Bad Neuenahr (22 Punkte) haben aber jeweils ein Spiel mehr ausgetragen. Mainz 05 als Fünfter hat mit 19 Punkten allerdings noch ein Spiel weniger als der FCS ausgetragen. Am Totensonntag um 13 Uhr empfangen die Blau-Schwarzen nun den SV Kottweiler-Schwanden auf dem Kunstrasenplatz an der Rotstaystr. im Völklinger Stadtteil Luisenthal.

