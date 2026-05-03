Derbysieg in Albeck...

Derbytime gegen wieder erstarkte Albecker. Und die Partie startet furios. Bereits nach wenigen Minuten hat Albeck eine sehr gute Chance und scheitert. In Minute fünf nutzt Bernstadt die erste Chance und geht durch Noller in Führung (5.). Und direkt danach vergeben erneut die Gastgeber eine gute Ausgleichsmöglichkeit. Bernstadt ist um Kontrolle bemüht, was jetzt auch nach und nach besser gelingt. Immer wieder führen Kombinationen durchs Mittelfeld zu guten Gelegenheiten, doch sowohl Noller als auch Jehle scheitern an Albecker Abwehrbeinen oder an der Latte. Mit einer schönen Einzelaktion markiert dann Bosch das 2-0 (39.) und wenige Minuten später kann Jost noch vor der Pausenpfiff auf 3-0 erhöhen (44.). Der Start in die zweite Halbzeit ist erneut schwungvoll und die Schwarz-Gelben erzielen den Anschluss (50.). Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten, denn nach Foul an Jehle verwandelt Eckle den fälligen Elfmeter (54.). Es entstehen jetzt immer wieder Räume für den TSV, die allerdings leider nicht genutzt werden, um den Sack endgültig zu zumachen. Durch einen Handelfmeter kommt Albeck wieder etwas ran (78.) und macht das Spiel dann in der 88. Minute mit dem 4-3 nochmal richtig heiß. Mit etwas Mühe wird am Ende das 4-3 im Derby über die Ziellinie gebracht.