Derbysieg im Spitzenspiel

Der SVG beweist am Samstag große Moral und erspielt sich nach einem 0:2 Rückstand noch einen verdienten 4:2 Sieg im Derby gegen Schipkau.

Vor einer tollen Zuschauer Kulisse und den eingeladenen Sponsoren war am Samstag alles angerichtet für das Spitzenspiel. Der SVG wollte unbedingt 3 Punkte holen, vor allem nach den bitteren Niederlagen gegen Schipkau in der Vorsaison. Das Spiel begann rasant mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach einem verwandelten Freistoß waren es dann die Schipkauer, die zuerst jubeln konnten. Kurz darauf kam es noch bitterer, als der Gast sehenswert aus der Distanz auf 0:2 erhöhen konnte. Die IBA-Städter gaben aber nicht auf und kamen so fast im Gegenzug zum 1:2 durch John. Trotz weiterer Chancen blieb es bis zur Halbzeit bei diesem Zwischenstand.