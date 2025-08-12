Derbysieg im Pokal - 2:0 Sieg gegen Bernstadt

Vergangenen Sonntag bestritt die neue Spielgemeinschaft aus Albeck / Göttingen die
zweite Pokalrunde gegen die Nachbarn aus Bernstadt.
Bei hochsommerlichen Temperaturen begann der Gegner von Beginn an Druck
auszuüben, wodurch zunächst kaum Spielfluss entstanden ist. Durch einige
Fehlpässe im Aufbauspiel kam der Gastgeber zu Konterchancen, die jedoch nicht
zwingend gefährlich wurden. Nach einem ruhenden Ball stand S. Malik goldrichtig
und köpfte zum 1:0 ein. Nachdem der Gast aus Bernstadt nun besser ins Spiel
gekommen ist, nutzte die Offensive der SGM einen Fehlpass gnadenlos aus – E.
Walter steckte auf C. Hauff durch, der im 1vs1 nur am Torwart vorbeilaufen musste
und zum 2:0 einschob.
In der zweiten Halbzeit verpassten wir, den Sack zuzumachen. Großchancen
wurden allesamt vom gegnerischen Keeper pariert. Auf der anderen Seite kamen die
Bernstadter auch zu guten Chancen – welche aber nicht in Tore umgewandelt
werden konnten.
Zusammenfassend ein verdienter Sieg für effiziente Gastgeber gegen spielstarke
Gäste aus Bernstadt.