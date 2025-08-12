Derbysieg im Pokal - 2:0 Sieg gegen Bernstadt

Vergangenen Sonntag bestritt die neue Spielgemeinschaft aus Albeck / Göttingen die

zweite Pokalrunde gegen die Nachbarn aus Bernstadt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen begann der Gegner von Beginn an Druck

auszuüben, wodurch zunächst kaum Spielfluss entstanden ist. Durch einige

Fehlpässe im Aufbauspiel kam der Gastgeber zu Konterchancen, die jedoch nicht

zwingend gefährlich wurden. Nach einem ruhenden Ball stand S. Malik goldrichtig

und köpfte zum 1:0 ein. Nachdem der Gast aus Bernstadt nun besser ins Spiel

gekommen ist, nutzte die Offensive der SGM einen Fehlpass gnadenlos aus – E.

Walter steckte auf C. Hauff durch, der im 1vs1 nur am Torwart vorbeilaufen musste

und zum 2:0 einschob.

In der zweiten Halbzeit verpassten wir, den Sack zuzumachen. Großchancen

wurden allesamt vom gegnerischen Keeper pariert. Auf der anderen Seite kamen die

Bernstadter auch zu guten Chancen – welche aber nicht in Tore umgewandelt

werden konnten.

Zusammenfassend ein verdienter Sieg für effiziente Gastgeber gegen spielstarke

Gäste aus Bernstadt.