🔴⚪ Derbysieg im Lindachstadion! 🔴⚪

Der TSV Weilheim hat das Bezirksliga-Derby gegen den TSV Jesingen gedreht und sich am Freitagabend vor rund 300 Zuschauern einen verdienten 3:1-Heimsieg gesichert! 🙌

Nach einem frühen Rückstand durch Jesingens Timo Mader (17.) bewiesen unsere Jungs Moral und Charakter: Finn Schubarth glich nur wenige Minuten später zum 1:1 aus (25.), ehe Mike Tausch kurz vor der Pause mit einem überlegten Abschluss das Spiel drehte (37.). 💥

Nach dem Seitenwechsel sorgte Jannick Hoyler mit dem 3:1 (55.) für die Vorentscheidung. Als Jesingens Torschütze Mader kurz darauf Gelb-Rot sah, kontrollierten die Weilheimer das Geschehen souverän bis zum Schlusspfiff. 💪