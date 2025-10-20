🔴⚪ Derbysieg im Lindachstadion! 🔴⚪

TSV Weilheim/Teck – TSV Jesingen 3:1 (2:1)
Der TSV Weilheim hat das Bezirksliga-Derby gegen den TSV Jesingen gedreht und sich am Freitagabend vor rund 300 Zuschauern einen verdienten 3:1-Heimsieg gesichert! 🙌
Nach einem frühen Rückstand durch Jesingens Timo Mader (17.) bewiesen unsere Jungs Moral und Charakter: Finn Schubarth glich nur wenige Minuten später zum 1:1 aus (25.), ehe Mike Tausch kurz vor der Pause mit einem überlegten Abschluss das Spiel drehte (37.). 💥
Nach dem Seitenwechsel sorgte Jannick Hoyler mit dem 3:1 (55.) für die Vorentscheidung. Als Jesingens Torschütze Mader kurz darauf Gelb-Rot sah, kontrollierten die Weilheimer das Geschehen souverän bis zum Schlusspfiff. 💪
„Wir haben nach dem Rückstand ruhig weitergespielt und nach dem Platzverweis das Spiel sauber zu Ende gebracht. Der Sieg war verdient“, so Abteilungsleiter Gianni Mantineo nach dem Spiel.
Ein starkes Statement unserer Mannschaft – so kann’s weitergehen! 🔥
